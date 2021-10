De kracht van de kruiden van Ricola – deel 1: Mannetjesereprijs

In terracotta potten in de tuin of op de vensterbank, als mooie illustratie op een poster of in een droogboeket. Wij zijn dol op de looks, geur én smaak van kruiden. Muntthee en verse pesto… we maken die het liefst met eigen geoogste kruiden. Maar ken je ook mannetjesereprijs al?

De kracht van kruiden – deel 1: Mannetjesereprijs

Mannetjesereprijs, ofwel Veronica officinalis, is een vaste plant die behoort tot de Weegbreefamilie (Plantaginaceae) en heeft prachtige paarse bloemetjes in een trosje. De kracht van dit kruid zit ’m vooral in de positieve werking bij problemen met de luchtwegen. Het werkt slijmoplossend, weert ontstekingen, is vocht afdrijvend en rijk aan vitamine C.

What’s in a name

De naam Veronica is een samenvoeging van ‘vera’ en ‘unica’, ofwel ‘een waar geneesmiddel’. En deze soort Veronica heet niet voor niets ‘officinalis’; daarmee wordt aangegeven dat die dienstdeed als geneeskruid. In de volksgeneeskunde werd thee van Mannetjesereprijs gebruikt bij huidziekten, astma, longziekten en problemen met de nieren.

Zelf thee trekken

Heb je last van je luchtwegen en wil gebruik maken van de heilzame werking van Mannetjesereprijs? Zet er dan thee van: giet 250 milliliter heet water over een overvolle theelepel met blaadjes van dit kruid en laat het kort trekken. Vind je ’m wat bitter? Doe er dan een beetje honing bij.

De dertien kruiden van Ricola

Mannetjeserekruid is een van de dertien krachtige kruiden in de Original Ricola-pastille. Net als malrove, kleine bevernel, echte heemst, vrouwenmantel, vlierbloesem, kaasjeskruid, pepermunt, salie, duizendblad, sleutelbloem, smalle weegbree en tijm. Deze zijn al sinds 1940 in het geheime recept voor de Original Ricola-pastilles opgenomen. In deel 2 van De kracht van kruiden bespreken we de gewone vlier.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ricola.