De natuur in: vakantie en vrijheid vieren in SalzburgerLand

We mogen weer: op vakantie. En hoewel we het nog best spannend vinden na een hele periode thuis te zijn geweest, hebben we vooral ook zin in buiten zijn. Nieuwe dingen zien, frisse lucht inademen. Van een trip naar SalzburgerLand laad je weer helemaal op.

De behoefte om naar buiten te gaan was altijd al groot bij ons, maar na lange tijd binnenzitten worden we des te blijer van de berglucht, van glooiende groene weides en het aanzicht van besneeuwde bergtoppen. In de verrassende Oostenrijkse regio SalzburgerLand kun je ervaren hoe mooi – en vrij – het leven kan zijn.

Zo mooi is het leven

Het thema van SalzburgerLand is dit jaar daarom ook niet voor niets: ‘Zo mooi is het leven.’ Alle gastvrouwen en gastheren van de hotels en horeca-gelegenheden willen niets liever dan de toeristen weer terugzien en hen een onbezorgde tijd laten beleven. Gelukkig zijn ze daar uitermate goed in in SalzburgerLand, want ‘gemütlichkeit’ staat hier hoog aangeschreven. In SalzburgerLand is er genoeg te doen. Je kunt er fietsen, wandelen en lekker actief bezig zijn, in de buitenlucht.

Wandelen, zwemmen en naar de gletsjers

Bezoek bijvoorbeeld een van de volgende gebieden: Grossarltal heeft meer dan veertig alpenweides en de mooie wandelroutes die uitmonden in een nationaal park. Geen zin om te lopen? Een ritje in een kabelbaan behoort ook tot de mogelijkheden. National Park Hohe Tauern is het grootste beschermde gebied van de Alpen met een fascinerend uiteenlopend landschap.

In bijna geen enkele andere regio vind je zoveel verschillende dorpjes, natuurpracht en weidse uitzichtpunten. In het dal Salzburger Saalachtal, dat in de driehoek tussen SalzburgerLand, Tirol en Duitsland ligt, kun je bijvoorbeeld de schilderachtige dorpen Lofer, Unken, St. Martin en Weissbach bezoeken. Al die dorpjes hebben één ding gemeen: de wildstromende rivier de Saalach verbindt ze. Het is de ideale plek om te kanoën of te raften. Wildkogel-Arena is een hooggelegen wandelgebied met een vallei, waar je mooie tochten kunt lopen, of van een van de roestvrijstalen glijbanen zó het dal in kunt roetsjen. Per auto naar de gletsjers rijden? Dat doe je via een van de mooiste routes van heel het land: de Grossglockner Hochalpenstrasse.

Dagje stad

Even behoefte aan wat cultuur na een dagje in het groen te hebben doorgebracht? Sla dan zeker een dagje Salzburg niet over: in deze barokke stad (het centrum is UNESCO werelderfgoed) met zo’n 150.000 inwoners, is genoeg te zien en te doen. Wist je bijvoorbeeld dat Mozart er geboren is, en dat de wereldberoemde film Sound of Music zich hier afspeelt?

Tekst Yvette Bax Fotografie Dieter Meyrl