Niet lactose-intolerant, toch lactosevrije yoghurt?

Genieten van gezond eten is extra belangrijk als je het druk hebt. Manuella (28) werkt fulltime en is altijd in beweging. Daarom start ze haar dag met zuivel en fruit.

Manuella heeft altijd al een actieve levensstijl gehad. “Dat zit er al van kinds af aan in. We gingen vaak op fietsvakantie omdat mijn moeder geen auto had. En ik heb van mijn vierde tot mijn achttiende op hoog niveau geturnd. Tegenwoordig wandel en fiets ik veel, en doe ik aan hardlopen. Vorig jaar rende ik de halve marathon van Amsterdam. Als ik niet beweeg, voel ik me minder goed. Daarom loop ik dagelijks hard en train ik weer voor een andere hardloopwedstrijd.”

Met fruit, noten en rozijnen

Met haar drukke baan als data-analist probeert ze in elk geval elke ochtend goed te ontbijten. “Kwark en yoghurt zijn eiwitrijk en ondersteunen het herstel van mijn spieren na het sporten. Maar ik vind het vooral ook heel lekker. Ik eet zeker vijf keer in de week zuivel als ontbijt met muesli en fruit, of noten en rozijnen. Soms neem ik het ook als toetje na het avondeten.”

Lactosevrij

Omdat ze zo vaak zuivel eet, begon Manuella in zuivelproducten af te wisselen. Zo testte ze ook de lactosevrije yoghurt van Arla. “Ik had het nooit eerder gegeten en vond het erg lekker. Het heeft dezelfde smaak en structuur als de yoghurt die ik normaal gesproken eet.” Ze merkte daarnaast dat ze zich ook goed voelt als ze de lactosevrije variant eet. “Het ligt niet zwaar op de maag en ik kan er lekker op sporten.” Daarom is ze van plan om de lactosevrije yoghurt vaker te gaan eten. “Maar eigenlijk vooral omdat ik het lekker vind.”

Dat voelt goed

In melk en melkproducten zit normaal gesproken een suiker die lactose heet. Deze wordt ook wel melksuiker genoemd. Lactose komt alleen voor in melk van zoogdieren en in moedermelk van mensen. Lactose zit ook in zure melkproducten als yoghurt en karnemelk. En in een heleboel andere producten waarvan je het misschien niet verwacht, bijvoorbeeld koekjes of medicijnen.

Om lactose te kunnen verteren, maakt ons lichaam het enzym lactase aan. Dit lichaamseigen enzym komt in de dunne darm vrij en zorgt ervoor dat de lactose door de darmwand worden geabsorbeerd in de bloedstroom. Het kan zijn dat je lichaam minder van dit enzym aanmaakt. Het gevolg is dat je lactose niet of nauwelijks verteert en dat kan zorgen voor ongemakken als misselijkheid, een opgeblazen gevoel en diarree.

De lactosevrije producten van Arla bevatten geen melksuiker en hebben de pure smaak van zuivel.

Tekst de commerciële redactie