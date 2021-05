Zomer in Oostenrijk: 2 tips voor de natuur op z’n puurst

De natuur is er op z’n puurst, de stilte het meest rustgevend en elke activiteit een avontuur. Ontdek de zomers in Oostenrijk met deze twee gebieden in Tirol, het Ötztal en het Zillertal.

“Niets mooiers onder de zon, dan onder de zon te zijn,” schreef de beroemde Oostenrijkse schrijfster Ingeborg Bachmann. Ongetwijfeld dacht ze daarbij haar eigen, wonderschone Alpenland, waar de zomers in de bergen verrukkelijk zijn. Hier een ode aan twee gebieden in Tirol, waar je in gezelschap van vrienden of familie aan alles kunt ontsnappen, behalve aan de pure weldaad van de natuur: het Ötztal en het Zillertal.

Een duik in het Ötztal

Zo’n 1600 kilometer aan bewegwijzerde wandel- en trekkingroutes slingeren door het schilderachtige Ötztal. Ook voor fietsers en e-bikers is het dal een paradijs. En het mooie is: je kunt het allemaal zo sportief of ongehaast ervaren als je zelf wilt.

Onderweg vind je charmante berghutten op je route, waar je op krachten kunt komen met de heerlijkste lokale versnaperingen. Wat biketours betreft is bijvoorbeeld de Early Morning Ride en heel bijzondere belevenis. Een shuttlebus brengt je vóór het ochtendgloren naar de Rotkoglhütte op 2666 meter, waar je de zon ziet opkomen boven de besneeuwde bergtoppen. Na een gezond bergontbijt fiets je dan rond de verstilde Schwarzsee.

Om te wandelen zijn de mogelijkheden al helemáál eindeloos. Wat te denken van dolen rond de Piburger See en eindigen met een duik in het kristalheldere, warme (!) water van dit sprookjesachtige meer tussen de Alpenpieken? En dan nagenieten bij het restaurant aan de waterkant.

Het hartelijke Zillertal

In het Zillertal word je vriendelijk en warm ontvangen in de hotels, die hier nog altijd worden gerund door families. Tijdens je wandel- of fietstochten ontmoet je hartelijke locals, die hier gezegend zijn met een gemoedelijk leven.

Daarin laten ze je graag delen bij de meer dan 150 berghutten, waar je kunt bijkomen met regionale lekkernijen uit de Zillertaler keuken, waaronder talrijke kaasspecialiteiten en hooimelkproducten. Dat alles met uitzicht op het overweldigende berglandschap met meer dan drieduizend meter hoge sneeuwpieken.

Unieke gebieden zijn het zeldzaam ongerepte Naturpark Zillertaler Alpen en de wonderschone Hintertuxer Gletsjer. In dat laatste gebied kun je het hele jaar door skieën of een sneeuwbalgevecht houden. Er zijn maar weinig plekken in Europa waar je de weldaad van de natuur op zo’n afwisselende en onvergetelijke manier kunt ondergaan.

De Oostenrijkse Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek zei ooit: “Geluk gebeurt bij toeval.” Ze heeft natuurlijk gelijk, je kunt het niet afdwingen. Maar in de Oostenrijkse zomers ligt het wel voor het oprapen. Kom het opzoeken, het is vlakbij!

© Österreich Werbung/Thecreatingclick.com, © Ötztal Tourismus/Wayne Reiche, © Zillertal Tourismus Gmbh/Tom Klocker