5 bijzondere adressen in Rotterdam (op één wandelroute)

Een wandelroute door Rotterdam met vijf bezoekwaardige plekken die je in één dag kunt afvinken.

1. Historische Tuin Schoonoord

Start je dag relaxed met een wandeling in Historische Tuin Schoonoord. Deze verborgen parel vind je net iets buiten het centrum van Rotterdam, aan de oevers van de Maas. Het park bestaat al meer dan 350 jaar en was ooit – those were the days – een familietuin. Aanrader, deze in Engelse landschapsstijl ontworpen buitenplaats, met imposante ceders, meer dan duizend plantensoorten en een vijver vol Japanse karpers.

2. Parqiet

Vanaf de Historische Tuin Schoonoord loop je in acht minuten door Het Park (zo heet het park ook echt, wel zo duidelijk) naar Parqiet. Bij dit sprookjesachtige koetshuis kun je ontbijten, lunchen en borrelen, met lekkers van lokale ondernemers. Strijk bij mooi weer neer op het terras, dat helemaal doorloopt tot in Het Park. Vakantiegevoel gegarandeerd.

3. Depot Boijmans Van Beuningen

Vanaf Parqiet doorkruis je het Museumpark in vijftien minuten, tot je belandt bij Depot Boijmans Van Beuningen. Navigatie overbodig, want het ontwerp van architectenbureau MVRDV, bekleed met 1.664 spiegelpanelen, is wel veertig meter hoog en dus van verre te zien. Sowieso een aanrader, want dit is het eerste kunstdepot ter wereld dat toegankelijk is voor publiek, met meer dan 151.000 werken van vooraanstaande, internationale kunstenaars.

4. De Kunstavond

In het Witte de Withkwartier, op zes minuten loopafstand van Depot, kun je elke vrijdag van 18:00-21:00 uur gratis langs bij vijf kunstinstellingen (allemaal op één minuut loopafstand van elkaar) voor een lawine aan beeldende kunst, film, muziek, lezingen en performances. Heb je trek gekregen van al dat cultuur snuiven? Een paar deuren verderop zit restaurant Bazar, inmiddels een klassieker.

5. Bazar

Het exotische interieur van Bazar, bezaaid met lampen van gekleurd glas, is enorm Duizend-en-een-nacht. Altijd sfeervol met veel geroezemoes, overstemd door wereldmuziek. De (halal) gerechten op de kaart zijn vooral geïnspireerd op het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Denk aan couscous, falafel of kebab, met toe sorbetijs met muntsiroop of duizend-gaten-flensjes. Een geschikte plek om nog even de dag door te nemen.

Tekst Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 23 april 2023