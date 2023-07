6 moderne en makkelijke borduurpatronen voor de zomer 2023

Borduren is het zomerse breien, zegt men. En hoewel breien ook prima met warm weer kan, heeft een zonnig tafereel in een borduurring (of op je broek of blouse) wel iets. Daarom: 6 moderne borduurpatronen voor de zomer 2023.

Borduren, ouderwets? Welnee. Tegenwoordig vind je allerlei moderne patronen op het web. Van bloemen in je broekzak borduren tot je petje of zelfs schoenen opleuken met wat naald en draad. Bijkomend voordeel: dat borduren is ook nog eens heel ontspannend en je bent weg van je scherm. Klaar voor de start, af.

Sausage Dog van Get Stitch Done Designs

Teckels in truitjes. Beter wordt het niet. Met deze digitale PDF maak je zelf zo’n vrolijk tafereel en extra handig is de video tutorial die je erbij krijgt. Kan niet misgaan. Naar het borduurpatroon.

Flower Cup van Get Stitch Done Designs

Naast die schattige teckels heeft de maker nog meer leuke patronen op haar Etsy website staan. Zoals dit patroon met kleurrijke bloemen. Ook hierbij vind je een video tutorial. Naar het borduurpatroon.

Botanical Collection van Amity Floral Embroider

Bij deze maker vind je meerdere botanische borduurpatronen, waaronder deze digitale PDF met de bloemen cichorei en kamille. Hierin vind je ook een stappenplan met foto’s voor het maken van het ontwerp. Naar het patroon.

A Pocket Full of Posies van River Birch Threads

Voor als je nog een (oude) spijkerbroek hebt liggen die wel wat kleur kan gebruiken. Met dit digitale patroon borduur je bloemetjes op je broekzak. Lijkt ingewikkeld, is het niet. Zeker niet dankzij een uitgebreid stappenplan én bijbehorende video. Naar het patroon.

Floral Embroidery van Why Not Stitching

Om je spijkerjas mee op te leuken, dit digitale patroon met geborduurde bloemen. Ook als je aan de slag gaat met dit project, krijg je er een videotutorial bij, inclusief advies voor de benodigde materialen. Naar het patroon.

Cosy Quilt Embroidery van Lemon Made Shop

Schattig wel, dit zomerse patroon. Er worden nogal wat verschillende steken gebruikt, dus de maker geeft aan dat als je nog een beginner bent, het iets langer duurt om het project af te ronden. Gelukkig is geduld een schone zaak. Naar het patroon.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie headerbeeld makers borduurpatronen Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 18 juli 2023