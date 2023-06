9 dingen om binnenshuis te doen als het (te) heet is buiten

Fijn hoor, die zomerse temperaturen. Maar als het écht heet wordt, is een dag binnen vertoeven ook niet verkeerd. Voor de snikhete dagen: 9 dingen om binnenshuis te doen.

De zomer betekent veel buitenzijn. Barbecue hier, picknick daar. Zwemmen in een meer of door de sproeiers springen en urenlang doorbrengen op een terras met vrienden. Maar zodra de temperaturen tropisch worden, is het buiten voor velen een stuk minder comfortabel. Zit je dan met je gesmolten ijs en een roodgloeiend gezicht van de warmte.

Zeker overdag wanneer de zon hoog staat, kan het binnenshuis een stuk fijner én veiliger zijn. Last van FOMO hoef je niet te hebben, ook tijdens de wát-geeft-de-thermometer-aan?!-dagen zijn er genoeg activiteiten (zonder Netflix) om de zon niet te missen. Komen ze.

Maak je eigen ijs

En nu niet meteen naar de winkel rennen voor een ijsmachine, zonder kan het namelijk ook prima. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is slagroom en gecondenseerde melk. De rest voeg je toe naar smaak (zoals banaan of chocolade). Ook leuk: siroop maken van vlierbloesem of huisgemaakte ijsthee fabriceren. Houd een spa-dag

Als je een bad hebt: geluksvogel. Anders kun je een (ijskoude) douche pakken en haal je wat maskers in huis voor jou en je eventuele gezelschap. Probeer een koel voetenbad, lak een vrolijk kleurtje op je nagels of pak er een haarmasker bij. Vervelen zul je je niet. Start met een DIY-project

Eindelijk dat kastje schilderen of aan een art journal beginnen. Gebruik je creatieve geest en maak eens iets nieuws. Ook leuk: leren breien, je eigen sokken borduren of een etui van vilt maken. Naar het museum

Kunst en air conditioning. Punt gemaakt. Bezoek eindelijk dat museum in de buurt of maak er een dagtrip van en ga wat verder weg. Plan je volgende vakantie

En daar bedoelen we vooral het leuke gedeelte mee: niet de logistieke handelingen maar inspiratie opdoen. Knip ouderwets plaatjes uit een tijdschrift van tropische oorden of leef je uit op Pinterest en stel je volgende (droom)vakantie samen. Realistisch hoeft het niet per se te zijn. Organiseer een indoor picknick

Je hebt niet meteen een stuk gras nodig om kleedje te leggen. Picknicken kan binnenshuis net zo leuk zijn. Maak je eigen hapjes, leg je kleed plus wat kussens op de grond en het voelt bijna alsof je buiten bent, minus de verbrande huid en mieren overal. Houd een leesmarathon

Eindelijk die stapel boeken wegwerken: daag jezelf uit met een leesmarathon. Er zijn genoeg reading challenges om aan mee te doen en misschien helpt deze lijst met zomerse titels ook. Ook leuk: met een paar vrienden hetzelfde boek lezen en dat dan samen bespreken. Ga kamperen, maar dan binnen

Een tent kun je overal opzetten, óók in je huiskamer. Probeer één van deze 21 hobby’s

Allemaal verschillend maar een ding hebben ze gemeen: je hebt er geen scherm voor nodig. Wel zo lekker als je even offline wilt.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 13 juni 2023