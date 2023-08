B&B Vol Liefde: Hoeveel kost het om in de B&B van Leendert te verblijven?

Leendert is een van de B&B Vol Liefde-deelnemers met een bed and breakfast in België. Net als de andere deelnemers is Leendert ook op zoek naar die ene speciale klik, het liefst met een actieve vrouw. Hoeveel kost het eigenlijk om bij hem op Moulin de Floumont te overnachten?

Leendert (68) kocht drie jaar geleden zijn bed and breakfast in de Belgische Ardennen. Het is een oude watermolen uit 1850, met haardvuur en een kleine bieb. Voordat hij B&B eigenaar werd had hij een succesvol bedrijf. Dit heeft hij met veel winst verkocht, eigenlijk doet hij de B&B er dus gewoon bij.

Wat betaal je voor een nachtje bij Leendert? Een ritje van 1,5 uur vanaf Maastricht en je staat voor de deur. Wil jij ook een nachtje slapen in de molen en helemaal tot rust komen? Dat kost je dan ongeveer 40,- per persoon. Slaap je alleen? Dan is dit 70 euro. De molen telt vier kamers met elk een eigen toilet en douche. Op Facebook deelt Leendert vaak foto’s van zijn avonturen in de Belgische Ardennen, mocht je meer willen weten kan je dat hier vinden op zijn website.

Natuur

Een nachtje bij Leendert betekent veel natuur. Er loopt een riviertje door de tuin en er zijn verschillende zitplekken te vinden rond de molen. “En op mooie zomeravonden kan de houtgestookte pizzaoven aan!”, schrijft Leendert op zijn website.

Dit artikel verscheen eerder op Veronica Superguide.

Meer lezen

Tekst June Reijinga Fotografie RTL via Veronica Superguide

Gepubliceerd op 24 augustus 2023