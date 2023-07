Zit je vast? ChatGPT helpt je weer in je creatieve flow te komen

ChatGPT bootst menselijke intelligentie na en neemt taken uit handen. Eng? Allerminst, vindt Flow’s Lisanne. Ze ontdekt hoe ChatGPT het leven makkelijker maakt. Deze keer: je creativiteit aanwakkeren.

Creativiteit gaat om anders kunnen denken. Lichthartig en buiten de gebaande paden gaan, zonder angst om het ‘fout’ te doen of regels te breken. Dat kost soms oefening en moed, maar brengt je op allerlei fronten verder. ChatGPT helpt je bij die creativiteit.

Creatief met AI

Creativiteit gaat niet om mooi kunnen tekenen of goed kunnen schrijven. Iedereen is creatief op z’n eigen manier, alleen soms zit je gewoon even vast. Alsof je brein op slot zit en geen deurtjes meer opent naar nog onontdekte ruimtes.

ChatGPT is misschien geen mens, maar het functioneert er wel als één en kent geen regels of angsten. Dat maakt de bot een bron van creativiteit en ideeën. Zie ‘m als je brainstormpartner die je helpt. Zo pak je dat aan.

1. Op de man af

Aan welk creatief project je ook werkt, vraag ChatGPT op de man af om nieuwe ideeën, denkwijzen of verbeterpunten. Gewoon recht voor z’n raap. Misschien opent ‘ie al een klein deurtje in je brein.

2. Geef een denkrichting mee

Om iets minder generieke ideeën te krijgen, geef je de bot denkrichtingen mee. Misschien zijn er bepaalde termen die beschrijven wat je belangrijk vindt of eisen waar je project aan moet voldoen. Neem die mee in je vraag.

3. Denk als iemand anders

Vraag de bot om in de huid te kruipen van iemand anders. Een expert, een bekende artiest, een schrijver, een caberatier, het kan iedereen of van alles zijn (zoals ander vakgebied, een bepaalde cultuur of een kunststroom, om maar wat te noemen). Dit kan je op andere gedachtes brengen en nieuwe inzichten geven.

4. Een kritische blik

De bot kan kritisch naar jouw werk kijken en suggesties doen voor verbeteringen of manieren om het anders aan te pakken. Vraag de bot ook vooral om voor- en tegenargumenten, andere perspectieven en het uitdagen van jouw aannames rondom een nieuw idee.

5. Stel prikkelende vragen

Zit je helemaal vast? Geef de bot de opdracht om prikkelende vragen te stellen die je op een andere manier aan het denken zetten (ik heb je misschien alvast een handje geholpen).

10 vragen die je creativiteit aanwakkeren

Als geld, tijd en middelen geen beperkingen zijn, wat wil je dan creëren? Stel je voor dat je een dag kunt doorbrengen in de huid van een beroemd persoon. Wie wil je zijn en wat ga je doen? Welke oplossingen kun je bedenken voor het oplossen van een alledaagse probleem, zoals het ontwarren van een knoop of opruimen van een rommelige kamer? Als je een superkracht zou hebben, wat zou dat zijn en hoe zou je het gebruiken om anderen te helpen? Je kunt een reis maken naar een andere planeet. Hoe ziet die eruit? Wie ontmoet je daar? Wat maakt het zo bijzonder? Hoe zou de wereld eruitzien als alle mensen dezelfde talenten en vaardigheden hadden? Wat zou er anders zijn en wat zouden de uitdagingen zijn? Stel dat je een museum kunt ontwerpen. Welke thema’s wil je verkennen en wat is er te zien? Je mag een boek schrijven over je leven; welke titel zou je kiezen en waarom? Stel je voor dat je een uitvinding kunt bedenken die de wereld positief verandert. Wat zou je uitvinden en hoe zou het de wereld verbeteren? Als je een dag met een historisch figuur mag doorbrengen, wie kies je en waarom? Wat wil je van die persoon leren?

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 22 juli 2023