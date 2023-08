Creatieven: Penny maakt onder de naam Eclette allerlei kleurrijke vazen

Omdat we zo geïnspireerd raken van andermans creatieve werk. Deze keer: de Australische Penny is gek op kleur en maakt vazen die opvallen.

Je zou het niet zeggen als je de vazen in alle kleuren van de regenboog ziet, maar Penny maakt ze van 100% gerecycled karton. Zo geeft ze een nieuw leven aan iets dat vaak zonder nadenken weggegooid wordt. Bloemen in water kun je er niet inzetten, maar een bosje gedroogde bloemen misstaat ook niet en de vazen zijn van zichzelf al een opsteker.

Het roer om

Het was niet het plan van Penny om als kunstenaar aan de slag te gaan. Nadat ze in 2010 afstudeerde aan de universiteit, focuste ze zich op een carrière in de zoölogie. Hoe leuk en vervullend ze dat ook vond, toch miste ze een creatieve uitlaatklep. In 2021 besloot ze het roer om te gooien en zich volledig te storten op kunst.

Toch is haar liefde voor dieren en natuur nog altijd terug te zien in haar werk. Haar inspiratie haalt ze uit fauna en flora en ook landschappen bewegen haar. Ze maakt trouwens niet alleen vazen, maar ook kaarsenhouders, illustraties, lampen en sculpturen, om er maar een paar te noemen. Penny: ‘Ik wil me niet beperken tot één vorm van kunst.’ Op haar website vind je al haar recente werk.

