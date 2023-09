De hoogte in: zo maak je een grote open ruimte toch intiem en gezellig

Petra Kroon is senior vormgever van Flow. Niet alleen op haar werk, maar ook thuis maakt en ziet ze graag mooie dingen. Dit jaar wil ze het stuk grond om haar huis eens goed onder handen nemen. Hoe pak je dat aan? Deze keer: meer klimplanten voor meer intimiteit.

Een grote tuinwens van mij is meer intimiteit en geborgenheid: soms voel ik me wat verloren. Er staan weinig bomen in de tuin, en met een enorm weiland achter het huis, de ligging in de polder en weinig huizen behalve mijn naaste buren, voelt de ruimte soms wel erg open en kaal. Zeker in de winter, als er niks bloeit en het bij slecht weer behoorlijk tekeer gaat.

Daarom heb ik het plan om de hoogte in te gaan met planten en bomen. In het voorjaar ga ik op zoek naar flink wat mooie klimplanten voor bijvoorbeeld bij het huis en de schuur, zodat je echt het gevoel krijgt dat je helemaal in het groen zit.

Deze kies ik:

Vijf verschillende klimrozen:

New Dawn (deze kan in de schaduw, dus mooi aan de voorkant van ons huis)

Zephirine Drouhin (deze bloeit van mei tot en met oktober en heeft geen stekels)

Rose De Tolbiac (bloeit meerdere keren van juni tot oktober maar wordt niet zo hoog)

Coral Dawn (een koraalroze krachtige doorbloeiende klimmer met een sterke geur en trossen bloemen)

Aloha (een kleine doorbloeiende klimroos voor in de schaduw en naar appelbloesem ruikt)

Drie soorten Blauweregen:

Twee keer Wisteria Floribunda Black Dragon, een Japanse variant die van mei tot juni grote bloemtrossen van wel 30 centimeter krijgt.

Wisteria Brachybotrys ‘Yokohama Fuji’, ook Japans maar wat meer roze. Deze bloeit al heel snel en heeft een mooie goudgele herfstkleur.

Verschillende clematissen:

Montana Mayleen

Nelly Moser

Miss Bateman

Blekitny Aniol

Ik plant ook nog…

Toscaanse Jasmijn

Deze kan ook in de schaduw aan de voorkant van het huis. Hij krijgt heerlijke geurende witte bloemetjes en blijft bovendien groen in de winter.

Kamperfoelie

Lonicera Hackrottii ‘American Beauty’. Deze kan wel 4 meter hoog worden en krijgt geelroze bloemen.

Om de klimplanten steun te geven, plaats ik overal klimrekjes die ik bij een tuincentrum heb gekocht. Er komt een Clematis, een Blauweregen en een klimroos tegen het kantoor achterin de tuin. Vanuit een schaduwrijke hoek aan de achterkant laat ik een kamperfoelie klimmen want die groeien eigenlijk overal wel.

De andere twee Blauweregens komen naar elkaar toe, langs de aanbouw naar boven, richting het dakterras. De ene bloeit een maand eerder dan de andere. Bij beide plant ik ook een klimroos en Clematis. Zo bloeit er steeds weer iets anders.

Voor het huis, naast de voordeur, zet ik de Toscaanse Jasmijn en de klimroos New Dawn. Deze kunnen beide ook in de schaduw, al zullen ze wel minder bloeien dan wanneer ze in de zon staan. Op het dakterras zet ik ook een klimroos en een Clematis. In de toekomst wil ik nog graag een pergola bouwen waar ze overheen kunnen groeien, samen met een druif wat mij betreft. In de zomer kan het hier goed warm zijn en dan is schaduw erg welkom. Zonder bladeren is in de winter dan weer fijn, qua licht.

Liefde en geduld

In de zomer wacht ik vol spanning af hoe het allemaal wordt. Bij elke bloem die verschijnt, zijn mijn tuinierzoon en ik euforisch, ook al is alles nog heel klein. We kijken de planten bijna de grond uit, en binden elk takje vol liefde op. Helaas heb je voor mooie klimplanten wel een paar jaar geduld nodig, en geduld is niet mijn sterkste kant. De Blauweregens groeien al lekker de hoogte in. Maar de winderige, natte zomer heeft de Clematissen niet echt goed gedaan, want die houden niet zo van wind. Misschien was die plek op het dakterras toch niet zo’n goed idee, vlakbij dat open weiland. Volgend jaar maar weer verder zien.

Tip: Mooie rozen kan je bestellen via Dewilde.nl en Belle-epoque.nl.

Tekst en fotografie Petra Kroon

Gepubliceerd op 5 september 2023