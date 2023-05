De hort op: in deze landen mag je wildkamperen

Je tent midden in een stuk bos opzetten, of naast een kraakheldere rivier. In deze landen mag je wildkamperen.

Kamperen 2.0 noemen ze wildkamperen ook weleens: onder primitieve omstandigheden overnachten in de natuur. Simpel gezegd betekent het dat je op een willekeurige plek je tent neerzet, waar en wanneer je maar wilt. Ideaal tijdens een meerdaagse fiets- of wandeltocht. Ben je moe of op een mooie plek? Dan rol je gewoon je slaapzak uit.

Klinkt goed, maar in Nederland is het helaas verboden. Niet alleen omdat we een dichtbevolkt land zijn en de natuur beschermd wordt, maar ook omdat er in het verleden veel misbruik is gemaakt van die vrijheid: afval niet opruimen, overlast veroorzaken, de natuur kapotmaken. Zonde.

Ook in veel andere landen binnen Europa mag je niet zomaar je tentje opzetten. Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen. Let wel: behandel de natuur met respect en laat geen afval of blijvende tekenen van je kampeeravontuur achter.

In deze landen mag je wildkamperen met een tent

Albanië

Wildkamperen is hier toegestaan, behalve in Nationale Parken, natuurreservaten, in de omgeving van staatsgebouwen en op particuliere grond.

Engeland

Hoewel je hier niet zomaar je tentje op mag zetten in de natuur, is er één gebied waar je wel mag wildkamperen: het natuurpark Dartmoor.

Estland, Letland en Litouwen

Hier mag je overal kamperen zonder restricties.

Noorwegen

Ook in dit land mag je overal wildkamperen. Een paar regels zijn er wel: houd te allen tijde 150 meter afstand van andere huizen en blijf je langer dan 72 uur op particuliere grond, dan moet je toestemming hebben van de eigenaar.

Schotland

Zolang je je aan de code van de Scottish Outdoor Access houdt (gij zult geen afval achter laten enzovoort), mag je overal in Schotland je tent opzetten.

Zweden

Nog een vrijbrief voor wildkamperen. Wel met íéts andere regels dan in Noorwegen: hier heb je al toestemming van de eigenaar nodig als je langer dan 24 uur op één plek blijft.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 29 mei 2023