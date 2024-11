Aquarel voorbeelden voor beginners (+ 4 tips om gelijk aan de slag te gaan)

Wil je graag leren schilderen met aquarel en ben je op zoek naar inspiratie? In dit artikel vind je verschillende aquarel voorbeelden voor beginners en handige tips die je helpen om je vaardigheden en creativiteit te ontwikkelen. Van eenvoudige bloemen tot sfeervolle landschappen, je kunt alle kanten op met aquarel.

Tekst Paulien van Diepen Fotografie Elena Mozhvilo/Unsplash

Gepubliceerd op 21 november 2024

Aquarel voorbeelden voor beginners

Je bent klaar om je eerste strepen op je doek te zetten, maar je hebt geen flauw idee wat je wil schilderen. Klinkt dit herkenbaar? Dan hebben wij hier enkele aquarel voorbeelden voor beginners die je kunt volgen of als inspiratie kunt gebruiken:

Eenvoudige bloemen

Begin met het schilderen van simpele bloemen zoals madeliefjes of zonnebloemen. Gebruik lichte kleuren en focus op de vormen. Dit helpt je om de basis van de aquarel techniek onder de knie te krijgen.

Levende landschappen

Probeer een eenvoudig landschap te schilderen, zoals een zonsondergang of een heuvelachtig uitzicht tijdens je vakantie. Speel met lagen en kleurverloop om diepte te creëren. Dit is een uitstekende manier om het mengen van kleuren te oefenen.

Dieren in aquarel

Schilder een schattig dier, zoals een kat of een vogel. Begin met het schetsen van de contouren, en vul deze daarna in met kleur. Dit helpt je om te leren hoe je de details kunt vastleggen met aquarel.

Aquarel tips voor beginners

Aquarel is een veelzijdige en toegankelijke schildertechniek die ook voor beginners goed te leren is. Aquarelverf wordt ook wel waterverf genoemd, het is namelijk pigment aangelegd met water. Het is voor beginners een goede manier om te experimenteren met kleur en vorm zonder dat je veel materiaal nodig hebt. Hieronder vind je de belangrijkste tips voor beginners:

Durf dingen aan het toeval over te laten.

We hebben graag de controle over alles, maar als je dit kunt loslaten, ontstaan er vaak juist mooie dingen. Alleen al het mengen van het water met het pigment kan een klein kunstwerk op zich vormen. Begin met de basisprincipes.

Leer eerst de basisprincipes van kleurgebruik en mengen. Dit maakt het makkelijker om complexere schilderijen te maken. Experimenteer bijvoorbeeld met water. De hoeveelheid water die je gebruikt, beïnvloedt de transparantie en intensiteit van je kleuren. Probeer te spelen met verschillende hoeveelheden water om te zien wat voor effect dit heeft. Je kunt de basisprincipes ook leren in een workshop aquarel voor beginners. De redactie van Flow volgde tijdens het Creative Life Event bijvoorbeeld een les aquarel voor beginners van Margriet van der Berg.

Investeer in de verfkleuren rood, wit, geel en blauw.

Met deze kleuren kun je namelijk veel verschillende soorten mengen waardoor je die kleuren niet allemaal apart hoeft aan te schaffen.

Meer leren