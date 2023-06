Een koude smoothie of hete thee: wat kun je beter drinken als het zo warm is?

Op warme zomerdagen heb je waarschijnlijk meer zin in een koude smoothie of frisdrank met veel ijsblokjes erin. Maar waarom drinken mensen in hete landen zoals Marokko dan zo vaak warme thee? Koelen hete dranken je bij grote hitte echt meer af dan iets fris? Wetenschapsexpert Martijn Peters van HLN zoekt het uit.

“Ook al loop je met deze temperaturen waarschijnlijk niet warm voor een hete drank, toch kan het in bepaalde gevallen wel een goede keuze zijn,” vertelt Martijn. Een warme drank warmt je lichaam in eerste instantie op, maar zorgt er ook voor dat je zweet produceert. Méér dan nodig is om de warmte van je drankje te compenseren. “Als jij dat zweet allemaal kan verdampen, verlies je dus meer warmte dan het hete brouwsel heeft toegevoegd. Het resultaat? Je koelt ervan af.”

Maar het omgekeerde geldt ook: als het zweet niet de kans krijgt om te verdampen, heeft iets warms drinken ter verfrissing niet veel zin. “Wanneer er veel vocht in de lucht zit, je veel kleren draagt of het zweet gewoon van je afdruppelt, kies je beter voor iets koels. Dat zal ook warmte uit je lijf onttrekken én je zal er minder zweetparels door krijgen.”

Zweten: de natuurlijke airco van ons lichaam

Waarom ons lichaam op deze manier werkt, daar is de wetenschap nog niet over uit. “De stelling dat iets warms drinken de kerntemperatuur van het lichaam verhoogt, blijkt niet te kloppen”, zegt onze expert. “Volgens de laatste theorieën spelen thermosensoren in de keel en de mond een rol in het uitlokken van die zweetreactie, maar er is meer onderzoek nodig om dit hard te maken.”

Wel waarschuwt de expert graag voor ijskoude dranken, zoals de populaire slushies in de hitte. “Wetenschappers ontdekten dat een ijskoud drankje je lichaam net heter kan maken dan een warm drankje van 37°C – wat onze gemiddelde lichaamstemperatuur is. IJskoude dranken zijn namelijk zo koud dat ze het zweetmechanisme van je lichaam uitschakelen, waardoor je meer warmte opslaat dan je verliest.”

Conclusie? Bestel bij hoge temperaturen eerder een warme drank als het buiten zonnig en droog is en als je niet teveel kleren draagt, zodat je een goed potje kan zweten.

Tekst redactie HLN Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 16 juni 2023