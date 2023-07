De magie van samen iets maken: in september kun je in de Eifel naar deze illustratieworkshop

Caroline Buijs is creative managing editor van Flow en heeft contact met illustratoren over de hele wereld én een creatieve blik. Ze weet als geen ander: iets met je handen maken, geeft rust in je hoofd. Deze keer: de magie van samen iets maken.

Een tijd geleden mocht ik voor Flow meedoen aan een workshop in Zweden van ontwerper Lotta Jansdotter. Wat me het meest is bijgebleven, is hoe leuk het was dat iedereen daar een liefde voor handmade deelde. Daar hoefde je nooit uit te leggen waarom je kinderlijk blij wordt van een zelfgemengde kleur groen. Of waarom je in jezelf ‘yesss’ fluistert, als een printje in het echt nog beter is dan het proeflapje deed vermoeden. Kijken ze me thuis nog weleens met rollende

ogen aan als ik enthousiast vertel over een nieuwe tube verf, bij die workshop zaten allemaal DIY-lovers die nergens vreemd van opkeken als het om craften gaat.

Workshop van Caroline Ellerbeck

Reken maar dat dat ook zo werkt bij de workshop van illustrator Caroline Ellerbeck, die ze van 11 tot 14 september 2023 geeft in een romantisch landhuis in de Duitse Eifel. Samen met Caroline duik je drie dagen in de wereld van illustratie. Welk verhaal wil je vertellen in een beeld? Hoe ontwikkel je een kleurenpalet? Hoe krijgen je illustraties karakter? Je gaat experimenteren met illustratie, je doet onderzoek naar de kracht van beeld. Je werkt met zelfgekozen materiaal, dus potlood, pen, papier, schaar of misschien wel een iPad. Zolang je maar beeld kunt maken – samen met mensen die net zo

van illustraties houden.

Kijk voor meer informatie op de website, en houd deze in de gaten. Vanaf september worden namelijk ook data bekend van workshops met onder meer Marloes de Vries, Ramon Brugman, Koosje Koene en Geertje Aalders.

Meer lezen

Tekst en fotografie Caroline Buijs

Gepubliceerd op 9 juli 2023