Voeten in het zand en kijken maar: Film by the Sea Festival

Film by the Sea, de naam zegt het al. Op het strand popcorn eten terwijl je een mooie film kijkt. Het is alweer de 25e editie van het festival in Vlissingen met meer dan 100 (inter)nationale films.

Tijdens Film by the Sea kun je ook binnen zitten: de hoofdlocatie is bioscoop CineCity. Specialer is natuurlijk de Buitenbios op de Oude Markt, of de Strandbios bij Zandpaviljoen Pier 7. Vanuit je ligstoel kun je bijvoorbeeld, naast alle andere films van het festivalprogramma waaruit je kunt kiezen, de allereerste Pirates of the Caribbean zien, die dit jaar alweer zijn 20e verjaardag viert. Inclusief het geluid van brekende golven op de achtergrond, hoe toepasselijk wil je het hebben?

De beste boekverfilming

Tijdens het festival worden vooral boekverfilmingen vertoond, vanuit alle hoeken van de wereld. Daarvan zijn er acht die kans maken op de titel Beste Boekverfilming, die uitgereikt wordt door de vakjury. De voorzitter van de jury is dit keer actrice Monic Hendrickx, die je vast kent van de serie Penoza. De openingsfilm van het festival is dit jaar Perfect Days, waarin je het leven volgt van Hirayama, een schoonmaker van openbare toiletten in Tokio. De film is een ode aan kleine alledaagse gebeurtenissen die het leven de moeite waard maken.

Verschillende activiteiten

Overigens staan er dit jaar extra veel Franse films op het programma, onder de programmalijn Vive le Cinéma. Maar Film by the Sea biedt meer dan alleen films: er is bijvoorbeeld een workshop scenario schrijven en er zijn verschillende liveoptredens.

Het festival is al begonnen, maar duurt nog tot en met 17 september 2023. Lukt het je dit jaar niet? Op Pathé Thuis staat een selectie met films van het festival. Alleen mis je dan wel de soundtrack met het ruisen van de zee.

Tekst Nadie van Moorselaar Collage Film by the Sea

Gepubliceerd op 10 september 2023