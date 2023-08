Geen woorden maar draden: uitje voor borduur-fans

Dat borduren niet oubollig of suf is, weten wij al een poosje. Daarom schrijven we ook zo graag over fijne patronen en tips om te beginnen. Maar nu ontdekten we ook een leuk uitje.

Sommigen doet borduren nog steeds denken aan vreemde kleding en een stoffige hobby van oma. Maar Wereldmuseum Rotterdam zet zich in om dat imago te veranderen met een nieuwe tentoonstelling.

Geen woorden maar draden

Borduren is namelijk niet alleen een manier van versieren; het is een culturele expressie en fijne manier om aandachtiger te leven en een vorm van kunst.

De tentoonstelling toont naast de bijzondere handwerken van over de hele wereld ook de (vaak onbekende) makers en verhalen achter bijzondere borduursels.

Geen woorden maar draden vanaf 26 augustus tot en met 22 oktober 2023 te zien. Ook biedt het museum masterclasses borduren in verschillende stijlen aan. Hier lees je er meer over.

Tekst Ruby Wijdenbosch

Gepubliceerd op 27 augustus 2023