Het Pieterpad lopen: 500 kilometer door Nederland

Voor een lange wandeltocht hoef je echt niet richting Santiago de Compostella. Ook binnen onze eigen grenzen vind je verschillende lange wandelroutes. Maak kennis met het Pieterpad.

Zo’n 500 kilometer door de natuur en langs dorpen en steden. Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg en je kunt het zowel van noord naar zuid als andersom lopen. Saai wordt het niet, want de natuur is afwisselend en elk gebied heeft zijn eigen historie. Je doorkruist de Groninger klei en de Drentse zandgronden, loopt door de Sallandse Heuvelrug en de Achterhoek, en dan is er ook nog het gevarieerde Limburg.

Hoe is het Pieterpad ontstaan?

Niet uit zichzelf. Het Pieterpad is ontstaan dankzij Toos Goorhuis-Tjalsma uit Tilburg en Bertje Jens uit Groningen. Geïnspireerd door het Duitse Zwarte Woud vonden de twee dat Nederland ook wel zo’n langeafstandspad kon gebruiken. En zo geschiedde. Ze bedachten het pad, liepen het en legden het daarna vast voor iedereen die de tocht ook wilde lopen.

En hoeveel dagen doe je erover?

Dat ligt helemaal aan jou. Het pad is opgedeeld in 26 etappes. Je kunt er elke dag één lopen met hier en daar wat rustdagen, maar je kunt ook je eigen tempo bepalen en bijvoorbeeld anderhalve etappe per dag doen (of juist een halve per dag). Op de website van het Pieterpad vind je twee lijsten met aangepaste wandeldagen. Een voor de snelle wandelaars en een voor de hikers die het wat rustiger aan willen doen. Loop je gemiddeld, dan doe je er dus ongeveer vier weken over.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het pad niet in één keer te lopen maar in stukjes. Elk weekend twee etappes, bijvoorbeeld. Je hoeft er dus niet per se je vakantiedagen voor in te leveren. Benieuwd welke wandeldagen het mooist zijn? We gingen voor je opzoek en verzamelden de vijf mooiste étappes van het Pieterpad.

Waar slaap je eigenlijk?

Ook dat bepaal je zelf. Eigenlijk vind je overal langs het pad wel slaapplekken. Er zijn niet alleen campings, B&B’s en hotels, maar je kunt er ook voor kiezen om bij mensen thuis te slapen, bijvoorbeeld via Vrienden op de fiets. Het fijne is dat je dus ook zelf bepaalt hoe duur je wandeltocht wordt. Wil je het wat goedkoper maken, dan slaap je elke avond op een camping. Heb je wat meer te besteden, dan boek je lekker een hotel.

Moet je getraind zijn voor het Pieterpad?

Hoewel het handig is om al wat kilometers oefening achter de rug te hebben, is het niet persé nodig om getraind aan deze wandeltocht te beginnen. Je kunt namelijk zelf bepalen hoeveel kilometer je loopt op een dag, en als je in het begin lekker rustig aan doet, bouw je de kilometers langzaam op en ben je eigenlijk ook aan het trainen.

We vroegen aan een wandeltrainer nog meer tips voor als je net begint met wandelen. Zo is één van haar tips om een wandelmaatje te zoeken. Ze zegt: “Dit kan je buurvrouw of een collega zijn, of misschien wil je je aansluiten bij een wandelclubje. Samen wandelen is niet alleen gezellig, het maakt het ook makkelijker om elkaar te herinneren aan de doelen die jullie gesteld hebben.”

Liever een ander pad?

Het Pieterpad niets voor jou? Gelukkig leiden er meer wegen naar Rome (of door Nederland). Zo is er ook het Nederlands Kustpad, een wandeltocht van ongeveer 700 kilometer langs de kust van Nederland. Er zijn trouwens nog veel meer LAW’s (Lange-Afstand-Wandelpaden). We verzamelden een aantal media waarop je die LAW’s en andere wandelroutes kunt vinden. Die lange wandelroutes vind je niet alleen in Nederland, ook over de grens zijn er een heleboel. Zoals deze 3 pelgrimstochten door Europa.

Waarom is wandelen zo fijn?

Voor als je dat extra zetje nodig hebt: Schrijver Robert Moor wandelt al van kinds af aan en vertelt je graag waarom wandelen zo goed voor je is. Zo zegt hij: “Naarmate ik ouder werd, maakte ik steeds meer en steeds langere wandeltochten. En ja, vaak is dat zwaar. Maar dan bereik je de top van een berg, laat je je bepakking vallen, zie je het uitzicht en voel je je zó licht en opgelucht. Als je na een lange wandeltocht thuiskomt, smaakt je eten lekkerder en is je eerste douche een enorm geluk.” En online editor Bente liep de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en schreef er een boek en deze blogserie over.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Getty Images Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 17 mei 2022 Laatst bewerkt op 10 augustus 2023