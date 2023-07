Kijktip: de inclusieve en meeslepende ziekenhuis-serie New Amsterdam

Elke zondag tippen we een film of serie om in weg te duiken. Geen spoilers, wel voorpret. Deze keer: online editor Ruby keek naar New Amsterdam, en is na haar laatste binge-sessie hopeloos op zoek naar een vergelijkbaar alternatief.

Tip: de serie New Amsterdam

Te zien op: Videoland en Netflix

Hier gaat het over

“How can I help?” is het motto van Max Goodwin, wanneer hij medical director wordt van het New Amsterdam-ziekenhuis in New York. Met zijn radicale beslissingen en een flinke dosis humor lost hij elke aflevering weer een (klein of mega) probleem binnen de witte muren op: alles om van het ziekenhuis een betere plek te maken. Zowel voor zijn personeel als voor de patiënten en mensen die de zorg eigenlijk niet kunnen betalen. Gaandeweg raakt hij bevriend met collega’s en volg je van hen ook een eigen verhaal, want ieder gaat zo zijn eigen shit door.

Dit vond ik ervan

New Amsterdam maakte niet alleen veel tranen (en af en toe wat hypochondrische trekjes bij me los), het zorgde er ook voor dat ik begrijp waarom je in het ziekenhuis soms wat langer moet wachten. Wat de druk op de zorg met het medisch personeel doet. En dat we ontzettend dankbaar mogen zijn voor het Nederlandse zorgsysteem en al het hardwerkende personeel. Elke aflevering boeide me stuk voor stuk door de spannende verhalen, mental health-lessen en… de muziek is niet normaal! Shazam draaide overuren tijdens mijn binge-sessies en mijn halve playlist bestaat inmiddels uit nummers van New Amsterdam.

Ook vond ik het prettig dat je een inkijkje krijgt in de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Wat er schuilgaat achter die deuren waar ik (gelukkig) nog nooit doorheen ben gelopen. De afdelingen oncologie, psychiatrie en spoedeisende hulp. Allemaal erg leerzaam. En ondanks de soms verdrietige situaties heb ik ook veel gelachen.

Dit raakte me

Allereerst: dat ik deze geweldige serie nu definitief uit heb gespeeld, is heel jammer. Maar wat ik fijn vind, is dat de productie zijn best heeft gedaan om de serie inclusief te maken. Zo zie je niet alleen zwarte vrouwen in hoge functies maar ook een ‘klein mens’ als IC-arts, non-binaire verpleegkundige en een dove chirurg.

Ook speelt New Amsterdam in op actuele en soms pijnlijke situaties zoals de coronacrisis en het recht op abortus. Als niet-medisch-expert is de serie voor mij meestal geloofwaardig en worden er ook om de onoverkomelijke situaties van het leven geen doekjes gewonden.

Wat ik van deze serie, heel cliché, heb geleerd: het leven kan zomaar voorbij zijn. Dus lééf, en doe dat waar mogelijk een beetje gezond.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 9 juli 2023