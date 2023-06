Origami maakt rustig: zo vouw je zelf een kraanvogel

Je wordt er zo lekker rustig van, van origami. En zo’n kraanvogel ziet er nog leuk uit ook. Hieronder vind je uitleg om er zelf een te vouwen.

Wat je met zo’n papieren kraanvogel doet? Zet hem op je bureau, hang hem in de boom met een touwtje eraan of geef het cadeau aan iemand. Maar eigenlijk gaat het bij een kraanvogel vouwen niet meteen om het resultaat, het vouwen zelf is vooral heel ontspannend.

Hoekje voor hoekje iets creëren laat je voor even helemaal in het nu zijn, waardoor je weinig ruimte overhoudt voor bijvoorbeeld piekeren, je boodschappenlijstje bedenken of je afvragen wat er ook alweer allemaal nog moet. Zin om aan de slag te gaan? Hieronder vind je zowel in het Nederlands als in het Engels de instructies voor het vouwen van de kraanvogel.

Iedere dag origami

Ross Symons, een meester in origami die we ooit geïnterviewd hebben voor in ons nummer, begon zijn carrière met het vouwen van zo’n kraanvogel (al wist hij toen nog niet dat hij er zijn beroep van zou maken). Hij vertelt erover:

“Mijn broer kreeg een origami-opdracht van school en vroeg of ik een kraanvogel voor hem wilde vouwen. Ik ben er nooit mee opgehouden. Ik oefende jarenlang, kreeg origamiboeken cadeau en bekeek instructiefilmpjes op internet. Het begon als hobby. Tot ik een verhaal hoorde over iemand die voor een project een jaar lang iedere dag mediteerde. Ik dacht: zoiets kan ik ook doen met origami. In 2014 begon ik op Instagram een 365-dagenproject en ik hield online een logboek bij met mijn vorderingen.”

Illustraties Deborah van der Schaaf, Femme ter Haar Fotografie Gely Costa

Gepubliceerd op 23 februari 2021 laatst gewijzigd op 27 juni 2023