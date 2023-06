Lekker zomers: zo maak je zelf ijs zonder ijsmachine (+3 recepten)

Een beetje verbaasd was online editor Bente, toen ze ontdekte hoe lekker zelfgemaakt ijs kan zijn. Zo maak je het zelf (en je hebt er maar twee basisingrediënten voor nodig).

Mijn vader heeft een nieuwe hobby: ijs maken. Stiekem moet ik er een beetje om lachen. “Dit zal wel weer zo’n bevlieging zijn,” grapt mam met me mee. Zijn eerdere bevliegingen: espuma maken, brood bakken en vliegvissen. Tot ik op een dag bij mijn ouders in de tuin zit voor een barbecue en zijn ‘bevlieging’ op tafel staat. Ik heb de keuze uit kokos-, appeltaart-, chocolade- en aardbeienijs. Natuurlijk probeer ik ze allemaal. En ik ben om.

“Maar pap,” zeg ik met een mond vol en een lichtelijke brainfreeze. “Dit is echt heel lekker!” De bevlieging blijkt geen bevlieging te zijn. Die lente en zomer krijg ik na iedere maaltijd paps ijs voorgeschoteld. Als ik vraag of dat nou moeilijk is, zelf ijs maken, schudt hij van nee.

Sterker nog: je hebt er in principe maar twee ingrediënten voor nodig: slagroom en gecondenseerde melk. De rest voeg je naar smaak toe. Hoewel mijn vader een ijsmachine heeft, kan het ook makkelijk zonder.

Ook proberen? Drie recepten.

Yoghurtijs van Culy

Het enige wat je ervoor nodig hebt: slagroom, gecondenseerde melk en Griekse yoghurt. Zo simpel kan het zijn. Vier tot vijf uur in de vriezer en je hebt een zelfgemaakt, zomers toetje. In het recept krijg je ook meteen tips om het ijs niet te laten kristalliseren (wat kan gebeuren als je zonder ijsmachine werkt).

Stracciatella-ijs van Laura’s Bakery

Een favoriet van velen. Naast de basisingrediënten heb je er een vanillestokje, wat eidooiers, kristalsuiker en natuurlijk chocolade voor nodig. Hoewel in het recept staat dat je er een ijsmaker voor nodig hebt, kun je ook makkelijk zonder. Hier wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Gezond bananenijs van Heel Holland bakt

IJs als ontbijt, kan prima met dit gezonde recept. Je hebt er bevroren banaan voor nodig, (plantaardige) melk en honing en kaneel als je dat lekker vindt.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 19 juni 2023