Met de podcast ‘Poëzie vandaag’ begin je de dag met een gedicht

Rustig en geïnspireerd aan je dag beginnen? In de podcast Poëzie vandaag leest dichter Ellen Deckwitz iedere doordeweekse ochtend een gedicht voor.

Poëzie vandaag is kort maar krachtig. In afleveringen van drie tot vier minuten hoor je hoe Ellen Deckwitz, zelf dichter, schrijver en columnist, een gedicht voorleest. Soms vertaald, soms van eigen bodem. Daarna vertelt ze over de dichter, licht ze toe wat het gedicht volgens haar betekent en legt ze uit waarom het haar raakt.

Grote kans dat er iets tussen zit wat jou aanspreekt, want er komt van alles voorbij: van Nederlandse klassiekers van Herman Gorter en Judith Herzberg tot internationaal werk van Wislawa Szymborska en Ingrid Jonker. Mooi meegenomen: uit onderzoek van de Universiteit van Exeter blijkt dat poëzie je taalgevoel en verbeelding stimuleert en je kan helpen met emoties om te gaan.

De moeite waard dus om je dag te beginnen met deze podcast, in je bed, of onderweg naar je werk. Of je luistert ‘m later terug: inspiratie opdoen in vijf minuten, een goede deal.

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 29 april 2023