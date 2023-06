Met deze apps kun je sterrenkijken

Altijd al benieuwd geweest naar de sterren die je in de lucht ziet? Met behulp van deze apps wordt stargazing een stuk makkelijker.

Night Sky

Met de app Night Sky ontdek je het heelal in 3D. Hoe werkt het? Richt je apparaat naar de hemel en je leest de geschiedenis en wetenschappelijke feiten over de sterren en planeten die je ziet. De app heeft ook een kalender met toekomstige astronomische gebeurtenissen en een functie waarmee je per dag de stand van planeten te weten kunt komen. Night Sky is gratis en beschikbaar voor iPhone.

Starwalk 2

Starwalk 2 bepaalt je locatie via GPS, en weet zo welke sterrenhemel er boven je hoofd hangt. Net als bij Night Sky geeft de app je informatie over verschillende sterren en planeten. Extra leuk: je krijgt een melding zodra er een bijzondere planeet of een meteorenregen te zien is. Starwalk 2 is gratis en beschikbaar voor iPhone en Android.

NASA app

Ook deze NASA app geeft nieuws en over sterren en planeten, met gedetailleerde foto’s en video’s per ster, inclusief de afbeeldingen die door satellieten worden gemaakt. Ook lees je over allerlei missies van NASA, waaronder de eerste maanlanding. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone en Android.

Skyview

Skyview heeft een interactieve sterrenkaart die automatisch sterrenbeelden en objecten herkent, zo weet je precies in welke richting je je telefoon moet houden. Spot je een ster of planeet? Dan komt er via AR -aangevulde realiteit- allerlei informatie bij te staan. Tot welk sterrenbeeld een ster hoort bijvoorbeeld, of de baan die wordt afgelegd. Skyview kost €2,99 en beschikbaar voor iPhone en Android.

Skysafari 7 Pro

Tot slot een tip voor de gevorderde sterrenkijker, die vast blij wordt van Skysafari 7 Pro. De app is niet gratis (€59,99) maar dan heb je ook wat, hij bezit namelijk de grootste database van alle astronomie-apps. Klein minpuntje: de app is alleen beschikbaar voor iPhone. Maar je kunt er wel talloze sterren, sterrenbeelden en planeten mee vinden. En de sterrenhemel bewonderen, tot 100.000 jaar (!) in het verleden en de toekomst. Bovendien zijn er deepsky-objecten mee op te sporen: objecten buiten het zonnestelsel zoals gasnevels en grote groepen sterren, ook wel sterhopen genoemd. Voor de echte fanaten het overwegen misschien wel waard.

Tekst Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 2 juli 2023