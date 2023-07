Op camino voor één dag: loop de 11 mini camino’s in Zuid-Limburg

Niet iedereen kan zomaar weken of maanden vrij nemen om een camino te bewandelen. Om die reden stippelde Visit Zuid-Limburg 11 camini’s uit: korte pelgrimsroutes die je in één dag kunt lopen.

Alle wandelingen liggen langs de originele Jacobsroute en zijn met spreuken en opdrachten (gericht op bezinning en bewustwording) extra speciaal gemaakt. Zo krijg je op een gewone zaterdag in Nederland toch een beetje dat vrije pelgrimsgevoel.

Extra leuk is dat je net als bij het bewandelen van de ‘echte’ camino, stempels in een pelgrimspaspoort kunt verzamelen. Voor iedere wandeling krijg je er één, die je kunt verzilveren op het stempelblad in het boekje Bezin in Zuid-Limburg. Op vertoon van een volle stempelkaart krijg je bij één van de Visit-Zuid-Limburg Shops (Valkenburg, Heerlen, Sittard of Gulpen) een cadeautje.

De routes kennen allemaal een ander thema. Zo nodigt de een uit om je ‘anders zijn’ te omarmen en is de ander weer gefocust op zintuigen. Eén route staat in het teken van sprookjes en nummer vier in het lijstje gaat over jezelf tegenkomen.

Benieuwd naar alle routes? Je vindt ze op de website van Visit Zuid-Limburg.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Visit Zuid-Limburg Illustratie Femme ter Haar Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 11 juli 2023