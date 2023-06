Neem je werk mee naar buiten op #OutdoorOfficeDay

Een wandeling maken tijdens een meeting, je laptop meenemen naar het park of werken vanuit de tuin. Buiten werken is zo gek nog niet. Daarom organiseert het platform Nature Desk op donderdag 15 juni #OutdoorOfficeDay.

Met het thuiswerken was het misschien net even makkelijker: afspreken met je collega’s om tijdens een wandeling te vergaderen. Maar ook nu is het fijn om het (thuiswerk)kantoor af en toe in te ruilen voor de frisse buitenlucht. Het initiatief #OutdoorOfficeDay is niet nieuw, het werd al vier keer eerder georganiseerd.

Hoe het werkt? Trommel je collega’s, buren, vrienden of alleen jezelf op om buiten te werken, tijdens de koffiepauze een wandeling te maken of de parkeerplaats om te toveren tot terras. Via de website van #OutdoorOfficeDay kun je je aanmelden – in je eentje, maar ook het hele bedrijf en zelfs de gemeente waarin je werkt. En wie weet bevalt het wel zo goed, dat je regelmatig de zon opzoekt de komende maanden.

Maar ik heb geen computerbaan

Heb je geen kantoorbaan? Ook dan kun je meedoen: met je horeca-, zorg- of oppasbaan kun je proberen om (wat meer) buiten te zijn. Of in ieder geval je pauze in de buitenlucht te besteden.

Overigens hoef je je natuurlijk niet aan te melden en kun je ook gewoon voor jezelf de deur uitgaan. Benieuwd hoe #OutdoorOfficeDay er vorig jaar uitzag? Hier vind je wat inspiratie.

Een aantal tips voor wanneer je thuiswerkt op 15 juni

Heel simpel: pak een stoel en tafel en ga naar buiten.

Maak een wandeling tijdens de lunch.

Bellen? Dat kan ook tijdens een wandeling.

Ook in de buitenlucht kun je met een hotspot prima werken (heel fijn met de geluiden van de vogels op de achtergrond).

Spread the joy: neem je collega’s mee.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth, Ruby Wijdenbosch Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 16 juni 2022, laatst bewerkt op 15 juni 2023