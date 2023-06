Niet de sportschool in maar dansen: zo maak je sporten weer leuk (+ nog 11 ideeën)

Sporten is goed voor je fysieke en mentale gezondheid, dat weten we wel. Maar bewegen hoort ook leuk te zijn. Online editor Bente vond het plezier in sporten weer terug door haar abonnement op de sportschool op te zeggen.

Er was een tijd dat ik drie keer in de week naar de sportschool ging om in de gewichten te hangen. Dan stond ik eerst een paar minuten op de loopband om vervolgens allerlei oefeningen te doen in het krachthonk. Hoewel ik dat achteraf altijd fijn vond (want leeg hoofd en een ik-heb-het-maar-weer-gedaan-gevoel) was het toch een verplichting. Iets om van de to do-lijst af te strepen.

Vroeger ging ik met plezier naar turnen en dansles en ik heb zelfs circusles gehad. Dagen van tevoren kon ik al uitkijken naar die lessen. Niks verplichting, dit wílde ik. Waarom verandert dat als je ouder wordt? Bijna voelt het alsof je een lijst met geijkte sporten voor je neus krijgt om er een uit te kiezen. Het liefst degene met het meeste resultaat in het minste aantal minuten, want dan ben je er snel vanaf.

Doei, sportschoolabonnement

De sportschool begon me tegen te staan en ik besloot mijn abonnement op te zeggen. Wat wil ik dan wel, vroeg ik mezelf af. Waar voel ik weer kinderlijke vreugde voor? Van alles probeerde ik: rondjes fietsen door de buurt, wandelen, hardlopen. Ik volgde een les aerial yoga, deed oefeningen via een app en samen met mijn vriend ging ik op salsales. Tot ik ontdekte: ik word het gelukkigst van intensieve beweging én buiten zijn. En op de dagen dat ik me minder voel, wil ik iets rustigs. Op een yogamat.

Een combinatie van hardlopen en pilates – gewoon thuis – werd het. In hardlopen kan ik opgekropte energie kwijt en het geeft me een rustiger hoofd. Door pilates voel ik me krachtiger en ben ik meer in het nu. Tussendoor heb ik korte danssessies met mezelf (en soms met vriend) in de huiskamer. Gewoon daarom.

Mijn sportroutine voelt niet meer als een verplichting, maar meer als een ik-heb-dit-even-nodig-nu. En heb ik een dag geen zin, dan ga ik niet. Plezier in bewegen hersteld. Ook zin om te sporten op je eigen manier? Elf verschillende ideeën.

11 sporten om uit te proberen

Paardrijden. Turnen. Dansles (zoals ballet, salsa of zumba). Atletiek. Boksen. Karate of judo. Padel of tennis. Watersport (zoals surfen, kanovaren, zwemmen of onderwaterhockey). Mountainbiken of wielrennen. Yoga. Wandklimmen.

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 17 juni 2023