Nieuw op School of Flow: de (korte) online training Omgaan met stress

We hebben een nieuwe online training toegevoegd op School of Flow: Omgaan met stress. Een toegankelijke, korte training van een uur, waarin je leert hoe je rust en ruimte kunt creëren.

Hoewel we dagelijks schrijven over bewuster leven en dagen zonder haast, kennen ook wij het natuurlijk maar al te goed: een leven waarin je altijd aan het rennen en vliegen bent, aan van alles mee wilt (of moet) doen, lastig nee kunnen zeggen, met als gevolg dat je soms het gevoel hebt kopje onder te gaan, omdat het allemaal even te veel wordt.

Zelf hebben we veel gehad aan de lessen die we leerden van psychologen, filosofen en andere deskundigen op het gebied van mentale gezondheid en langzamer leven. De beste, praktische inzichten en tools bundelden we in onze nieuwe training.

Het programma bestaat uit drie korte lessen die in totaal ongeveer een uur duren. Want in tijden van drukte en stress heb je misschien niet zo’n behoefte aan een lang programma (en geen tijd, geen zin, geen headspace). Een uur is niet veel, maar wel genoeg om te ontdekken wat stress met je lichaam doet, hoe je van dat opgejaagde gevoel af kunt komen en andere keuzes kunt maken.

Doe je ook mee? De training kost € 9,95. We hopen dat je er iets aan hebt.

Uit de survivalmodus

Vind je de volgende omschrijvingen herkenbaar?

Ik heb het gevoel dat ik in een rijdende trein zit.

Ik slaap slecht.

Ik pieker veel.

Ik ben vooral aan het overleven.

Ik heb een kort lontje.

Ik voel me steeds opgejaagd.

Ik weet niet meer wat ik moet doen om tot rust te komen.

Na een avondje netflixen voel ik me alleen maar gestrest.

Wat krijg je?

In de training helpen we je overzicht te creëren. Je leert anders tegen stress aan te kijken en ermee om te gaan.

De reeks bestaat uit drie lessen waarin deskundigen tips en inzichten delen, een geanimeerde video waarin je leert hoe stress werkt en een werkboek met oefeningen.

De drie lessen kosten je in totaal niet langer dan een ruim uur. Wanneer je ze volgt, is aan jou. Je kunt elk moment met een onderdeel beginnen en tussentijds stoppen: de training is van jou en blijft een jaar beschikbaar.

Zo doe je mee

Inschrijven voor deze training kan op Schoolofflow.nl/omgaanmetstress.

Meer lezen

