Op deze camping in Zeeland slaap je tussen de dieren en in het groen

Voor wie wel van kamperen houdt, maar niet van grote, drukke campings met herrie en vertier: in deze rubriek deelt Flow de fijnste slow-kampeeradressen volgens ervaringsdeskundige en caravan-eigenaar Cindy Herscheid. Deze keer haar favoriet: Camping De Toekomst in Zeeland.

Waar?

Camping de Toekomst ligt aan een natuurgebied tussen Renesse en Burgh-Haamstede. Renesse stad ligt een paar honderd meter verderop, en het strand is tien minuten fietsen. De camping wordt omringd met fruitbomen: geen wonder, vroeger was hier een boomgaard.

Wat is er slow aan?

Het gevoel van rust en ruimte, vertelt Marloes Priemis, die samen met haar man de camping runt. Op deze kleinschalige camping zit je niet hutjemutje op elkaar, maar heb je een plek die aansluit bij je persoonlijke kampeerwensen. Zo kun je kiezen voor een groene omheining voor meer privacy, of voor back to basic op een plaats zonder stroomvoorziening.

Wat zijn de mogelijkheden?

De Toekomst heeft plekken voor gasten met caravans, campers, tenten en vouwwagens. Honden zijn welkom, er is zelfs een speciaal hondenveld waar ze zich kunnen uitleven. Sowieso zijn ze diervriendelijk hier: op de camping is ook een kinderboerderij met onder meer alpaca’s, schapen en ezels. Verschillende dieren lopen los op het terrein, het kan dus voorkomen dat je oog in oog met een geitje staat.

Wat valt er te doen?

De zee is dus vlakbij, en rondom de camping zijn verschillende natuurgebieden te vinden. Er worden geen activiteiten georganiseerd maar dat hoeft ook niet want je kunt er in het gras liggen, dieren voeren, wandelen en fietsen. Oftewel: tot rust komen.

Op de website van natuurkampeerterreinen kun je terecht voor meer inspiratie rondom kleinschalige en rustige campings. Zo kun je filteren op locatie, verblijf en speciale voorkeuren. Benieuwd naar de andere campingtips van Cindy? Deel 3 staat volgende week online.

Tekst Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 30 juni 2023