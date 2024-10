4x een podcast met verhalen om te ontspannen

Podcasts zijn zo fijn om naar te luisteren tijdens die typische ‘verloren’ momentjes: in de file, tijdens het strijken, in de wachtkamer van de tandarts. Er is van alles te vinden: bijzondere interviews, waargebeurde verhalen, boekbesprekingen, nieuwtjes… Maar ook meeslepende, spannende of ontroerende verhalen. 4x een podcast met verhalen.

Het zijn net luisterboeken, maar dan in fijne, hapklare afleveringen die je makkelijk even tussendoor kunt luisteren. Dit zijn onze favorieten:

De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween

Misschien ken je het verhaal wel van het gelijknamige boek of de film: de honderdjarige Zweedse Allan Karsson besluit op een dag om uit het raam van zijn bejaardenhuis te klimmen en op pad te gaan. Vervolgens beleeft hij allerlei bijzondere en grappige avonturen. De podcast is ingesproken door meer dan honderd bekende Nederlandse stemmen.

De verwarde cavia

Iedereen die ooit op een kantoor heeft gewerkt, weet wat voor bijzondere wereld dat is. Paulien Cornelisse beschrijft op humoristische manier waar je op kantoor mee te maken krijgt: van een symbiotische relatie met het koffiezetapparaat tot passief-agressieve e-mails. En dit alles door de ogen van Cavia, die op de afdeling Communicatie werkt.

Hotel Schiller

Leef mee met de ontroerende verhalen van de familie Schiller, die een hotel runt aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hotelier en kunstschilder Frits Schiller doet alles voor zijn gasten: hij voelt ze aan, geeft ze te eten, en wil voldoen aan ieder verzoek. Samen met zijn vrouw Corry, broer Hein en zuster Elsa vormt de familie Schilder een kleine binnenwereld die steeds overspoeld en overlopen wordt door de grote buitenwereld.

Radiomusical Heerlijk duurt het langst

Heerlijk duurt het langst is de eerste Nederlandstalige musical ooit, geschreven door Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Deze radiobewerking blaast het klassieke verhaal, over een huwelijk in de sleur, nieuw leven in.

