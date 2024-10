Herfsttip: zo maak je je eigen pumpkin spice mix

Het is herfst en als je Amerikaanse influencers volgt, kan het bijna niet missen of je hebt al iemand een pumpkin spice latte zien drinken. Ook in Nederland en België is deze kruidenmix populair. Lekker herfstig en makkelijk zelf te maken.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Alyssa Strohmann/Unsplash

Gepubliceerd op 22 september 2021 Laatst bewerkt op 28 oktober 2024

Recept voor pompoenkruidenmix

Wat heb je nodig?

4 theelepels gemalen kaneel

2 theelepels gemalen nootmuskaat

1 theelepel gemalen gember

1 theelepel gemalen kruidnagel

Hoe maak je het?

Doe de kruiden in een glazen potje en schud grondig zodat de kruiden goed mengen. Dat is het. Simpel, toch?

En ja, het klopt dat er geen pompoen in deze kruidenmix zit. Het idee is dat het lekker is mét pompoen. Traditioneel wordt deze mix gebruikt bij het bakken van een ‘pumpkin pie’, waarbij de vulling van de taart wordt gemaakt van pompoen en de kruiden ervoor zorgen dat de taart niet flauw of te zoet wordt.

Wat kun je maken met je pumpkin spice mix?

Van alles! Een paar voorbeelden:

Roer een snuf van de mix door je versgezette koffie en strooi ook nog wat kruidenmix over je melkschuim of slagroom. Kook een halve theelepel van de kruidenmix mee met je havermoutontbijt. Strooi een theelepel van de kruidenmix door een koekjes- of browniebeslag voor een subtiele hint. Bak een traditionele pompoentaart met maple syrup volgens Amerikaans of Canadees recept.

