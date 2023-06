Steph Jagger maakte een filmpje (en boek) over haar moeder met alzheimer

In het Flow Zomerboek delen we tien zomerse leestips. Eén daarvan is het boek De herinneringen die er nog zijn van auteur Steph Jagger. Bij het boek maakte ze deze korte video. Een ode aan haar familie.

Over het boek

In een opwelling besluit Steph samen met haar moeder een reis te gaan maken door de Rocky Mountains. Het is een poging iets vast te pakken voordat het verdwijnt. De moeder van Steph heeft alzheimer en vindt het steeds moeilijker dingen te herinneren.

Steph moet toekijken hoe de vrouw die haar heeft opgevoed langzaam wegglipt. In de hoop nader tot elkaar te komen, vertrekken ze samen naar Montana. Wat volgt is een avontuur vol paardrijden, wandelen en slapen in een tent in de prachtige wilde natuur van West-Amerika. Intussen reflecteert Steph op haar kindertijd, het moederschap en de vraag wat nu eigenlijk je persoonlijkheid vormt. Wat betekent het om van iemand te houden die niet meer weet wie ze is?

De herinneringen die er nog zijn is een mooi onderzoek naar hoe verhalen van generatie op generatie worden doorgegeven en laat zien hoe herinneringen ons maken tot wie we zijn.

Tekst Corina Maduro Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 14 juni 2023