Tegel eruit, groen erin

Bij het NK tegelwippen worden tegels vervangen door groen. Omdat het de biodiversiteit stimuleert, en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor plant, dier en mens.

Misschien een idee voor de komende maanden: ga tegelwippen. Tot en met 31 oktober 2023 gaan gemeenten de strijd met elkaar aan. Zo werkt het: wip een tegel uit je eigen voor-, achter-, of geveltuin en plant er bloemen of planten voor in de plaats. Geef ze op en ze worden meegenomen in de Tegelteller van jouw woonplaats. Je maakt meteen kans op (tuin)prijzen en de winnende gemeente ontvangt uiteindelijk de Gouden Tegel.

Klimaatverandering

Klimaatverandering zorgt voor extremer weer in Nederland: meer regenbuien en lange periodes van hitte en droogte. Het nadeel van stoeptegels is dat ze geen water doorlaten als het regent, en ook geen verkoeling brengen op een hete dag. Daarom is het een goed idee om tegels door groen te vervangen, omdat het goed is voor de natuur en onze mentale gezondheid. Een groene leefomgeving vermindert stress, bevordert creativiteit en stimuleert ontmoetingen, blijkt uit een onderzoek van Universiteit Wageningen.

Tijd om te planten

Maar als je gaat tegelwippen, wat plant je er dan in? Dat is aan jou, als het om je eigen grond gaat. Anders moet je even met de gemeente overleggen. Wip je er veel, dan komt er plaats voor een grasveld, moestuin of bloemenweide. Maar je kunt natuurlijk ook in het klein beginnen. Verstandig is om te kiezen voor vaste planten, zo hoef je niet elk jaar nieuwe te kopen. Denk bijvoorbeeld aan zonnebloemen, Duizendknoop of zomer- en herfstasters, die bloeien lang en trekken veel bijen aan. Wil je een plant die ook in de winter mooi blijft? Dan zijn Skimmia, Toscaanse jasmijn en Leliegras een optie. In dit artikel van Flow worden er nog meer tuintips gegeven.

Wat je met de stoeptegels doet die je overhoudt? Je kunt er een insectenhotel van maken, of een moestuinbak. Ben je ze liever kwijt, dan kun je op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar via een weggeefgroep of marktplaats. Draag jij ook je tegeltje bij?

Tekst Sophie ten Dam Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 26 mei 2023