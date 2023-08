Waarom hebben muggen het op jou gemunt (en wat doe je er tegen)?

Op de één of andere manier ben je altijd de sjaak: muggen houden van je. Waarom is dat? En belangrijker: wat kun je er tegen doen?

Och, de zomer is zo fijn. Totdat het muggenseizoen aanbreekt. Want die zoemende beestjes rond je oren maken je knettergek. Zo deed Buienradar een heus muggenonderzoek en bleek dat onze nummer één ergernis bij het slapen het gezoem van een mug is. Nummer twee? Het gesnurk van een ander.

Waarom hebben muggen het op jou gemunt?

Muggen houden van mensen, maar als muggen het altijd op jou gemunt hebben – en niet op je partner die vlak naast je ligt – ben je simpelweg van nature aantrekkelijker voor het beestje. Dat vertelt neurowetenschapper Christopher Potter aan The Times.

Het is lastig om exact te zeggen waarom muggen de ene persoon boven de ander prefereren. Toch weten we van een aantal factoren dat ze je aantrekkelijker maken voor muggen, waar je – helaas – niets aan doet:

Hoe je ruikt. Ieder mens heeft van nature een bepaalde geur. Een geur die wordt samengesteld door allerlei moleculen in je lichaam. En bepaalde geuren trekken muggen aan, ongeacht of die geur lekker is.

Ieder mens heeft van nature een bepaalde geur. Een geur die wordt samengesteld door allerlei moleculen in je lichaam. En bepaalde geuren trekken muggen aan, ongeacht of die geur lekker is. Je adem. Muggen zoeken naar CO2. Hoe meer en zwaarder je ademt, hoe meer koolstofdioxide (CO2) je de lucht instuurt. En dus, hoe meer muggen er op je afkomen.

Muggen zoeken naar CO2. Hoe meer en zwaarder je ademt, hoe meer koolstofdioxide (CO2) je de lucht instuurt. En dus, hoe meer muggen er op je afkomen. Je bloedtype. Hoe het precies komt, dat weten we nog niet, maar muggen houden van mensen met bloedtype O.

Wat doe je tegen muggen?

Allemaal factoren waar je, helaas, weinig aan doet. Toch is er een aantal dingen die je tegen muggen kunt doen:

Draag lichte kleuren. Muggen houden van zwart, donkerblauw, oranje en rood. De kleuren die tegen muggen werken? Draagt lichte kleding, tipt spoedeisendehulparts Christopher Bazzoli aan de Times.

Muggen houden van zwart, donkerblauw, oranje en rood. De kleuren die tegen muggen werken? Draagt lichte kleding, tipt spoedeisendehulparts Christopher Bazzoli aan de Times. Draag geen parfum. Muggen houden van bepaalde geuren, dus ook die in jouw verzorgingsproducten. Gebruik geurvrije producten zonder parfum, ook in je zonnebrand.

Muggen houden van bepaalde geuren, dus ook die in jouw verzorgingsproducten. Gebruik geurvrije producten zonder parfum, ook in je zonnebrand. Vermijd alcohol en zweet. Muggen houden van (opgedroogd) zweet. Combineer dat met de geur van alcohol in je zweet en de mug weet niet wat ‘ie meemaakt. Alcohol kan je lichaamsgeur overigens ook veranderen, waardoor je meer muggen aantrekt.

Toch gebeten door een mug? Eerste hulp bij insectenbeten en jeuk.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Femme ter Haar Fotografie Aman Shxrma via Pexels

Gepubliceerd op 2 augustus 2023