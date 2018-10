Minder afleiding: hoe doe je dat?

Hoe kun je jezelf er af en toe aan herinneren dat die telefoon ook weleens uit mag? Drie mensen vertellen hoe zij dat doen.

Stripmaker Barbara Stok

“Als ik een dag niet online ben, merk ik het verschil: ik sta anders in de wereld. Begin ik de dag zonder computer, dan zit ik lekker rustig achter mijn tekentafel en neemt de dag een ander tempo aan – mijn aandacht wordt niet de hele tijd gesplitst. Toen ik net begon met striptekenen, had ik nog geen televisie en internet was nog niet wijdverspreid.

Ik durf wel te zeggen dat als ik toen televisie of internet had gehad, ik misschien wel nooit striptekenaar was geworden. Want als je dat niet hebt, moet je je vermaken met wat er in je kamer is. Ik kon non-stop gaan tekenen omdat er geen afleiding was. Bij creatief werk krijg je veel meer gedaan zonder afleiding.”

(bron: Trouw)

Neuropsychiater Theo Compernolle

“Toen ik mijn mooie nieuwe smartphone kreeg, ontdekte ik wat het met je doet om je e-mail voortdurend onder je neus gewreven te krijgen – en hoe verslavend dat is. Ik kon de verleiding niet weerstaan om op elk vrij moment naar mijn e-mails te kijken. Toen ik me bewust werd van het zeer negatieve effect op mijn intellectuele productiviteit, ging ik terug naar het niet-automatische systeem, waarbij ik vijf klikken en mijn gebruikersnaam en wachtwoord nodig heb om bij mijn e-mail te komen. Het gevolg was dat ik niet langer voortdurend mijn mails checkte en productiever werd.”

(bron: Ontketen je brein)

Lees ook: Eten met aandacht

José Pedro Bortolini

José Pedro Bortolini is creatief directeur van een reclamebureau in Brazilië dat een bierkoeler/netwerkblokkeerder bedacht. Door het bier in een koeler te stoppen, blokkeert het gsm-signaal in de directe omgeving. Bortolini: “In Brazilië zitten veel mensen 24 uur per dag op hun telefoon. Ze leven niet in het moment, maar in de virtuele wereld. Als je bier zit te drinken met je vrienden, moet je met elkaar praten, geen slaaf zijn van je smartphone. Het idee was om het bier het internet te laten blokkeren en zo de bar aan de mensen terug te geven.”

(bron: VPRO-gids)

Deze verhalen komen uit het ‘7 dagen offline-project’ boekje dat bij Flow 6 zat.

We houden een Social Detox-week. Bekijk alle tips en blogs hier.

Flow bedacht de Social Out of Office, om ook gewoon een keer niet meteen op social te hoeven reageren als je iets anders aan het doen bent. Op Flowmagazine.nl/socialooo vind je meer informatie.

Illustratie Valerie McKeehan