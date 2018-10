Vaker offline zijn is sociaal

De smartphone is geruisloos ons leven in geslopen: we staan ermee op en we gaan ermee naar bed. Wat krijg je ervoor terug als je wat vaker offline bent? Nou, een goed gesprek, bijvoorbeeld.

“Alleen al de aanwezigheid van een telefoon op tafel is een stoorzender voor een goed gesprek, zegt Marli Huijer, hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy. “De inhoud van je gesprek is oppervlakkiger met een telefoon op tafel. Je houdt rekening met de kans op een onderbreking, de spanningsboog wordt daardoor anders. Als je heel intensief met iemand praat over bijvoorbeeld verdriet of liefde, kan die sfeer na een berichtje of telefoontje helemaal weg zijn.”

Uit eigen ervaring weet Huijer ook hoe belangrijk het is om elkaar in het echt te blijven ontmoeten in plaats van alleen contact te hebben via internet of appjes. Zo kreeg ze in 2016 online een aantal felle reacties op haar manifest over een open Europa, maar toen ze een aantal van deze mensen – die ze nog nooit had gezien – ontmoette in een café, was de sfeer en ook de toon direct veel vriendelijker. “Er was vanaf het begin bereidheid om met elkaar te praten en het werd een fijn gesprek. Zeker als je iemand niet kent, is het belangrijk dat je elkaars lichaamstaal ziet. Je reageert daar ook zelf weer op. Voor een groot deel gebeurt dat zelfs onbewust, en die onderdelen van communicatie mis je bij contact via een scherm.”

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Pavan Trikutam/Unsplash.com