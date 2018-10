Het gevoel altijd maar bereikbaar te moeten zijn, maar ook onze neiging om op elk rustig moment meteen dat schermpje te gaan checken: ons hoofd wordt er zo vol van. Daarom bedachten we onze eigen Social Out of Office – en dat vieren we met een Social Detox-week.

Weer even naar buiten staren in de trein. In de rij voor de kassa andere mensen bestuderen. Aan het eind van de middag op de bank hangen en zien hoe de schemering in je kamer valt. Je afvragen: hoe zou het met die en die zijn, zonder dat je het meteen gaat uitzoeken. Kijken wat voor weer het wordt door naar de wolken en de lucht te kijken. In de wachtkamer tijdschriftjes inkijken die je normaal nooit zou lezen.

Als je tussen de bedrijven door (automatisch) naar je telefoon grijpt, verdwijnen dit soort momenten steeds vaker. Daarom dachten we: laten we ons deze week eens wat meer bewust worden van die ingesleten patronen. De komende zeven dagen delen we tips, oefeningen en verhalen die je kunnen helpen wat meer afstand te nemen van je telefoon. Vind je het lastig om tussendoor toch niet even snel dat appje of Instagram-berichtje te beantwoorden, gebruik dan onze Social Out of Office-stickers en -gifs. Hoe dat precies werkt, leggen we hier uit.

Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com