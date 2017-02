Deel met je vrienden

In deze tutorial kun je zien hoe je van een landkaart heel eenvoudig een mooie envelop kunt maken. Perfect voor een brief aan reislustige vrienden of als cadeauverpakking.

Dit heb je nodig:

* envelop

* (oude) kaarten

* lijm

* schaar

* liniaal

* pen/potlood

1. Materiaal

Verzamel de kaarten die je wilt gebruiken voor je envelop: uit een atlas of geprint van internet. Alles is mogelijk.

2. Tekenen

Haal de bestaande envelop voorzichtig uit elkaar en gebruik dit als sjabloon. Met een pen of potlood trek je de vorm over op je kaart.

3. Knippen

Staat je sjabloon goed op de kaart? Dan kun je de vorm langs de lijnen uitknippen.

4. Lijmen

Vouw de kaart nu op de vouwlijnen zoals ze op de voorbeeld envelop ook zijn gevouwen. De vouwlijn wordt strak en recht als je het tegen een liniaal aandoet. Breng vervolgens lijm aan en maak er een envelop van.

Stop er een leuke brief in en je envelop is klaar voor verzending!