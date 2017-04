Moois uit het archief

Deel met je vrienden

Ingrid van het blog Ing-Things en schrijver van Vive la Vie, Kringloopgeluk en het Huis, tuin en keukenkleurboek maakte voor de verschijning van het Flow Book for Paper Lovers 3 een tutorial om je huis of een saai hoekje op kantoor mee op te fleuren. Kijk mee hoe zij van mooi papier een waar kunstwerk creëert (en met deze beschrijving kun jij het ook).

De takken van de bomen zijn nog kaal, nu het winter is en dat heeft natuurlijk zijn charme, maar er zijn dagen zeker als alles grijs en koud is, dat ik de blaadjes wel aan de bomen kan kijken.

Het leek me daarom leuk om iets te doen met papieren blaadjes, maar ik wist nog niet precies wat, dus ik liet het even rusten. Mijn ervaring is dat een goed idee je vanzelf te binnen schiet als je gewoon wat anders gaat doen, dus ik staarde wat naar de kale takken van de bomen buiten en ineens zag ik ze in volle bloei voor me.

Dus ik knipte blaadjes, voor de boom. Deze boom heeft een doorsnede van ongeveer 40 centimeter en je hebt er minstens 100 blaadjes voor nodig. Je kunt gewoon meerdere velletjes papier op elkaar leggen en dan knippen. Het vouwen van de blaadjes is een fijn gedachteloos werkje.

Je kunt de blaadjes op de muur plakken met poster buddies, dat zijn van die kleine kauwgom-achtige vierkantjes. Voordeel daarvan is dat je ze ook zo weer van de muur af kunt halen, net zoals de masking tape waarmee ik de stam maakte. De boom zit hier nog steeds op de muur, want ik word er blij van als ik ernaar kijk en het herinnert mij eraan dat het het vanzelf weer lente wordt.

PIN IT! Mocht je nog een stoeltje (of meerdere) onder de boom willen zetten, dan kun je deze maken. Het is een stoeltje dat ik leerde vouwen en knippen toen ik nog een kleuter was en is echt heel eenvoudig.

Je kunt het beste stevig papier gebruiken voor zo’n stoeltje, dan blijft hij goed staan. Ik maakte er ooit eentje van een oude ansichtkaart, maar ook de tabbladen in Flow Magazine zijn heel geschikt.

Ik wens je veel plezier met het maken en natuurlijk met het dromen over de perfecte lentedag. Groetjes van Ingrid!

