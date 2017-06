Salade van Yvestown

Deel met je vrienden

Yvonne Eijkenduijn van het blog Yvestown eet in de zomer graag in het gras met haar bord op schoot. In ons Vakantieboek 2016 vind je een aantal van haar laat-maar-waaien-recepten. Fijne niet al te ingewikkelde recepten om buiten te eten. Zoals vegetarische pizza’s, pompoen-kikkererwtensalade, wortelsoep met tikka masala, mangosalade, Madeiracake met frambozen-trifle en gember cheesecake. De recepten komen uit haar boek Yvestown in de keuken. Op ons blog delen we een recept uit dit boek, haar favoriete salade met vijgen en blauwe kaas.

Yvonnes favoriete salade

(voor 4 personen)

Ingrediënten:

6 rode bieten

olijfolie

zout en peper

4 vijgen

100 gram blue stilton

2 zakken gemengde bladsalade

ovenschaal

Bereidingswijze

Verwarm de oven op 200 °C. Snijd de bieten in vieren en leg ze in een ovenschaal. Schenk er olijfolie over en bestrooi rijkelijk met zeezout en peper. Rooster de bieten 20 minuten in de oven. Snijd de vijgen in stukken. Haal de schaal uit de oven, doe de vijgen erin en rooster nog eens 10 minuten. Verbrokkel de blue stilton. Leg op een schaal de bladsalade met daarop de bieten, vijgen en blue stilton. Besprenkel met olijfolie en maal er nog wat verse peper over. Serveer met brood.