Achter de schermen

Elke week verschijnt er een nieuwe Flow Weekly. Hoe komen de mooie schriftjes tot stand? Managing editor Caroline Buijs vertelt het.

Hoe komen jullie op de thema’s van Flow Weekly?

“We hebben met Flow in de loop der jaren zo veel mooie verhalen gemaakt: die inspireren steeds weer tot het bedenken van thema’s voor Flow Weekly. En we kijken om ons heen: veel thema’s houden ons zelf ook bezig. Het is grappig hoe dat werkt: na het lezen van een Flow Weekly, hebben we zelf ook vaak weer zo’n aha-momentje.”

Hoe lang werk je aan een editie?

“Er gaan steeds vier nummers tegelijk naar de drukker, dus hoe lang het maken van een nummer duurt, is niet altijd goed te meten. Soms ben je met vier nummers tegelijk bezig. We hebben een vast groepje freelance journalisten die de teksten schrijven, mooie quotes verzamelen en invuloefeningen bedenken. Daarna bewerken wij de tekst, zoeken we mooie illustraties en bedenken we dingen als tekenlesjes. De tekst gaat nog langs een eindredacteur die zorgt dat er leuke koppen bij komen te staan. Als alle tekst klaar is, maakt vormgeefster Suzanne Nuis er elke week weer een mooi schriftje van. En als laatste is er een corrector die de vormgegeven tekst nog een keer goed leest en als allerlaatste checken wij elk schriftje natuurlijk nog een keer heel goed voordat-ie naar de drukker gaat.”

Wat kunnen we nog verwachten van Flow Weekly?

“We hebben net tekst binnen van een schriftje met als thema ‘Waarom natuur gelukkig maakt’, daardoor krijgen we nu al zin in het voorjaar. Maar ook het thema ‘Het mooie van troosten’ staat gepland, dat wordt een heel mooi schriftje. En natuurlijk willen we nog heel veel leuke tekenlesjes laten maken (hoe teken je een vintage schemerlamp, bijvoorbeeld) en we zijn aan het puzzelen hoe je je Weekly’s goed kunt bewaren. Waarschijnlijk komt er een bewaarbox waarin je je Weeklys in fijne stapeltjes kunt leggen.”

Wat is de meest verrassende of bijzondere reactie tot nu toe op Flow Weekly?

“We kregen post van een lerares Engels, die de schriftjes weleens uitdeelt aan leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren. Door te tekenen en te schrijven in een Weekly, lukt dat vaak wel: ze heeft nu een klas vol paper lovers!”

