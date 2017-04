Bij Instagrammers thuis

Deel met je vrienden

Als je ergens ongestoord kunt woon-gluren, dan is het wel op Instagram. In onze nieuwste special Flow Wonen vertellen vijf Instagrammers over hun huis. Zo’n Instagrammer is Anki Wijnen, een fotograaf en ontwerper die samen met haar man en zoons van 10 en 5 in Oisterwijk woont.

“Eigenlijk is mijn inrichting mijn eigen speeltuin waarin ik mijn creativiteit de vrije loop kan laten.” Niet iedereen verwacht het, maar dit is écht het interieur van Anki en haar man. “Zijn lievelingskleur is roze en we zaten altijd al op één lijn over de inrichting van ons huis.” Dat hun huis er superstrak netjes uitziet, is volgens Anki maar schijn. “Als je beter kijkt, zie je dat ik helemaal niet zo netjes ben. Maar ik probeer er wel voor te zorgen dat mijn composities rustig zijn. Rechte lijnen en een uitgebalanceerd kleurenpalet doen heel veel.”

Op Instagram plaatst Anki foto’s van haar huis onder de naam @zilverblauw. Ze heeft ook een eigen website.

Tekst Ellen Nij Bijvank Foto’s Anki Wijnen