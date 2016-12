Deel met je vrienden

Heel lang stil zitten op een kussen? Niet nodig, het nieuwe mediteren kun je ook doen tijdens het wandelen, tuinieren of klussen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar deze nieuwe vormen. En het leuke is: het levert je echt wat op. In Flow 8 vind je het artikel, hieronder delen we vast een fragment.

Kleuren, wandelen, tuinieren: er zijn verschillende vormen van toegepaste meditatie. Als je wat uitprobeert, vind je vaak wel een manier die bij je past. Wat voor veel mensen werkt, is om het als tussendoortje in te bouwen. Telkens als je naar kantoor of de supermarkt wandelt, snuif je de lucht op, kijk je naar de bomen en probeer je heel bewust te voelen. Nog een idee: neem een paar minuten ademruimte tussen twee afspraken of activiteiten in. Doe je ogen dicht en richt je aandacht op het binnenstromen en uitademen van de lucht. Psycholoog en meditatiedeskundige Rob Brandsma: “Zo plaats je het in een context. Je doet het niet zomaar tijdens een activiteit, maar het krijgt een mooie plek in de dag om jezelf te resetten.”

Het artikel Down-to-earth mediteren staat in Flow 8-2016.

Fotografie ©Studio Firma/Stocksy United