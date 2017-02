Deel met je vrienden

Elke nacht wordt ze wakker en een paar nachten per maand slaapt journalist Catelijne Elzes echt beroerd. En met haar de helft van Nederland. Wat kun je doen om de dag uitgerust te beginnen? Een artikel met inzichten en tips vind je in de nieuwste Flow. Hieronder een fragment.

‘Het is tijd voor een slaaprevolutie,’ schrijft de Amerikaanse Arianna Huffington van The Huffington Post in haar bestseller De slaaprevolutie – Het belang van slaap, rust en herstel. We moeten af van het idee dat vroeg naar bed gaan en gewoon acht uur willen slapen iets voor watjes is. ‘Een goede nachtrust is het fundament van een gelukkig, ­gezond, energiek en productief leven,’ aldus Huffington. En zij kan het weten, want als oprichter van de succesvolle nieuwswebsite Huffingtonpost.com werkte ze zó hard en sliep ze zó weinig dat ze op een dag omviel en niet meer kon opstaan. Nu ze haar nachtrust weer koestert, is ze productiever dan ooit.

Volgens slaapprofessor Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut is er maar één wetenschappelijk bewezen remedie tegen slapeloosheid: cognitieve gedrags­therapie. Van Someren: “Tijdens dit soort therapiesessies leer je anders denken én anders doen. Bijvoorbeeld elke dag op hetzelfde moment naar bed gaan en ’s morgens niet uitslapen om slaap in te halen.”

Het boek De slaaprevolutie vind je in onze shop.

Het artikel Een goede nachtrust kun je lezen in de nieuwste Flow.

Fotografie Laura Stolfi – Stocksy United Tekst Catelijne Elzes