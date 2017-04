Deel met je vrienden

Prima natuurlijk, die camera op je smartphone, maar journalist Caroline Buijs merkt dat foto’s maken nog leuker wordt met een echt fototoestel – een waarbij je alles zelf instelt. Want als je de tijd neemt voor een foto, kijk je nauwkeuriger.

De foto’s die ik met mijn telefoon maakte, waren vooral snapshots. Niets mis mee, maar wel snel een makkelijk gemaakt. Écht kijken, deed ik er niet door – al was het maar omdat dat zo lastig ging via het schermpje, waar tussendoor ook nog berichtjes op binnenkwamen. Lees je over fotografie en spreek je met fotografen, dan merk je al gauw dat iedereen benadrukt dat het juist om het kijken gaat. Fotograaf Vincent Mentzel zegt daarover in zijn boek Foto Vincent Mentzel: ‘Kijken, je wordt almaar gedreven om te kijken. Dat is het allerleukste. Dat er een gevoel door je lichaam gaat als je kijkt naar een mooi schilderij of een mooie foto.’

Een van de extra’s uit Flow 2 is een fotoboekje waarin je zelfgemaakte foto’s kunt plakken. Aan de voorkant zit een wissellijstje om een foto in te schuiven en in het fotoboekje vind je stevige vellen waarop je veel foto’s kwijt kunt.

Het artikel terug naar het fototoestel en het extra fotoboekje kun je vinden in Flow 2.

Fotografie: Stocksy United en Claudia Verloop