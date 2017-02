Flow in Amerika

Deel met je vrienden

Het zijn spannende tijden voor ons. Volgende week gaan we naar Amerika om daar een nieuwe Flow-productlijn te lanceren die we maakten in samenwerking met de Amerikaanse uitgeverij Workman! Heel bijzonder, want dan liggen we voortaan niet alleen in het tijdschriftenschap met onze internationale editie, maar ook in het boekenschap en bij veel meer boekhandels dan we nu liggen. De lancering vindt plaats in Palm Springs in Californië, op The Altitude Summit, ‘the premier business conference for lifestyle & design bloggers, small business owners and social media personalities’. We hebben een stand op dat event, afspraken met bloggers, fotografen en illustratoren en waarschijnlijk zitten we met onze jetlag al om zes uur in de morning yoga class (je snapt: geen event zonder yoga in Amerika). We krijgen ook een eigen snapchat geofilter (daar maakten we indruk mee op onze tieners thuis) en we krijgen ook eindelijk zelf de eerste echte dummy’s te zien van de producten die we maakten voor 2017:

The Tiny Book of Tiny Pleasures

A Year of Tiny Pleasures Page-A-Day Calendar for 2018

A Book That Takes Its Time

Als het tussen de bedrijven door lukt, houden we jullie op de hoogte van onze trip volgende week, in ieder geval op Instagram en Snapchat (gebruikersnaam is flow_magazine).