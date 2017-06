Deel met je vrienden

Waarom slagen sommige relaties wel en andere niet? De Amerikaanse psycholoog en schrijver John Gottman houdt zich ruim veertig jaar met dit onderwerp bezig. In Flow 4 vind je het interview, in dit blog alvast meer over onrealistische verwachtingen in relaties.

Waarom denkt u dat zo veel mensen worstelen met de vraag: hoe kan ik mijn relatie laten slagen? Stellen we soms onrealistische eisen?

“Uit onderzoek blijkt dat mensen die van hun partner eisen dat die hen goed behandelt, over het algemeen beter worden behandeld dan mensen die hun verwachtingen naar beneden hebben bijgesteld. Dus nee, mensen worstelen niet met relaties vanwege verwachtingen die niet realistisch zijn, maar omdat ze niet altijd weten hoe ze van een relatie een succes kunnen maken. Er zijn een aantal principes die je kunt hanteren om een gelukkige en langdurige liefdesrelatie aan te gaan. Die zijn niet heel ingewikkeld. Waar het op neerkomt, is dat liefde aandacht nodig heeft. Relaties slagen als je beiden bereid bent om energie te steken in belangrijke zaken als respect, genegenheid en intimiteit. Als je conflicten kunt oplossen, reageert op de aandacht die de ander vraagt en elkaars wensen voor de toekomst serieus neemt.”

Het interview met John Gottman over het geheim van een gelukkige relatie kun je lezen in Flow 4.

Op de website van John Gottman vind je veel blogs over relaties.

Interview Nina Siegal Vertaling Bernice Nikijuluw Handlettering Clairice Gifford