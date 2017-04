Hier wordt geleefd

Deel met je vrienden

Een Antwerps Pippi Langkous-huis met een allegaartje van spullen die wonderwel bij elkaar passen. Blogger Daan Rot deelt het met haar man Jan en hun kinderen Elvis (14), Rover (11), Wolf (8) en Maantje Piet (5).

Waarom past dit huis zo goed bij jullie?

“Dit is wie we zijn: een georganiseerde rommel, met om ons heen alles waar we van houden. Een oude stoel van Jans moeder, gebreide dekentjes om je lekker mee op de bank op te krullen, kindertekeningen, foto’s, boeken, platen en cd’s, lego, gitaren en andere muziekinstrumenten. In ons huis wordt geleefd, en dat zie je. Het is hier geen strakke designboel, maar een allegaartje dat wonderwel bij elkaar past.”

Wat is jullie favoriete plek in huis?

“Op de bank in het kleine woonkamertje tussen de keuken en de grote eetkamer. Het is er wat donkerder, maar juist daardoor heel gezellig. Je bent er even weg van de wereld en alle dingen die moeten. Ons huis is ons holletje. We zijn heel graag met z’n allen thuis en bij tijd en wijle zijn we echte kluizenaars.”

