In elk nummer vind je uitneembare tabbladen rond een thema. Zoals kleurrijke bloemen in Flow 1 en fotograferende beroemdheden in Flow 2. In ons nieuwste nummer staan prints van ‘Feed sacks’ op de tabbladen: katoenen zakken waar in Amerika tot halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw droog voedsel als meel, suiker en dierenvoer in werd verkocht.

De prints zijn afkomstig uit het nieuwste boek van Uppercase Magazine: Feed Sacks – The colourful history of a frugal fabric van Linzee Kull McCray. Tijdens de crisis in de jaren dertig werden de zakken massaal gebruikt voor het maken van kleding (jurken, schorten, blousjes, kinderkleren etc.). De inkt waarmee de tekst op de zakken was gedrukt, kon je eruit wassen. Silk finish, zoals op de stof op de achterkant staat, is een meelsoort die gebruikt werd bij het bakken.