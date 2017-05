Kiezen voor kleur

Deel met je vrienden

De Vlaamse decoratieschilder Angèle Boddaert is een specialist in imitaties en gezichtsbedrog. Haar Zeeuwse vakantiehuisje hield ze juist simpel, met tweedehands meubels en kleurige muren. In Flow 3 kun je bij haar binnenkijken, hieronder alvast een fragment uit het interview.

“Behalve natuur heb ik ook kleur en vrolijkheid om me heen nodig. Daarom schilderde ik de muren lichtpaars, een warme kleur die mooi past bij de houten vloer. Veel mensen kiezen voor witte muren, want dat is praktisch. Ze zijn een beetje bang voor kleur, denk ik. Vaak moet ik uitleggen dat het geen zin heeft om een donkere kamer wit te schilderen. Witte muren slaan grijs uit, daar wordt een ruimte alleen maar droevig van. Terwijl een mooie kleur zelfs de somberste kamer kan opfleuren. De meubels komen bijna allemaal uit ons huis in Brugge of van de kringloop. Geen dure spullen, maar tweedehands, voornamelijk uit de jaren vijftig. Die stijl past goed bij het huis: eenvoudig, ambachtelijk en toch mooi afgewerkt.”

Tekst Annalot Boersma Fotografie Pia van Spaendonck, Cocofeatures.com