Flow 4 is nu verkrijgbaar! In dit filmpje kun je zien wat er allemaal in de nieuwste editie te vinden is.

De nieuwste editie van Flow (nummer 4-2017) is vanaf 31 mei 2017 verkrijgbaar in de winkel en online te bestellen in onze webshop.

Lees hier over wat je allemaal in Flow 4 kunt lezen.